Il Paradiso delle signore continua a far sentire la propria mancanza nel pomeriggio di Rai 1. L'assenza della soap durante la pausa estiva starebbe pesando sugli ascolti della rete ammiraglia, tanto che in casa Rai si potrebbe valutare un ritorno anticipato con le repliche dell'ultima stagione, in attesa del debutto dei nuovi episodi previsto per settembre 2026.

Ascolti in calo senza Il Paradiso delle signore

L'esperimento estivo con La Porta Magica in replica non sta regalando i risultati sperati. Il programma, infatti, si è attestato su una media compresa tra il 6% e il 7% di share, numeri decisamente inferiori rispetto a quelli registrati durante la stagione televisiva da Il Paradiso delle signore, da anni uno dei punti di forza del daytime di Rai 1.

Una flessione che potrebbe spingere i vertici della televisione pubblica a rivedere la programmazione delle prossime settimane, puntando nuovamente su un titolo capace di fidelizzare il pubblico del primo pomeriggio.

Ipotesi ritorno anticipato con le repliche

Tra le soluzioni al vaglio ci sarebbe quella di riproporre in anticipo le repliche dell'ultima stagione de Il Paradiso delle signore, così da riportare sul piccolo schermo i protagonisti della soap già durante l'estate.

Una scelta che consentirebbe a Rai 1 di cercare un recupero sul fronte Auditel e, allo stesso tempo, di riavvicinare gli spettatori in vista dell'esordio delle puntate inedite. Del resto, negli ultimi anni le repliche della soap hanno spesso ottenuto riscontri soddisfacenti, confermando il forte legame tra il pubblico e le vicende ambientate nel celebre grande magazzino milanese.

Al momento non è stata presa alcuna decisione ufficiale, ma il calo di ascolti registrato nelle ultime settimane potrebbe accelerare le valutazioni sulla programmazione estiva.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: cosa succederà nella nuova stagione da settembre 2026

La nuova stagione de Il Paradiso delle signore, in partenza a settembre 2026 su Rai 1, riprenderà dalle storyline rimaste in sospeso nel finale dell'ultima annata.

Grande attenzione sarà riservata al futuro di Odile, protagonista di nuovi misteri che potrebbero cambiare gli equilibri della famiglia Guarnieri. Anche la storia tra Rosa e Marcello continuerà a essere al centro della narrazione, con una relazione chiamata a superare nuovi ostacoli e decisioni importanti.

Non mancheranno inoltre nuovi ingressi nel cast, destinati a portare fresche dinamiche all'interno del grande magazzino, mentre alcune uscite di scena promettono di lasciare il segno tra i fan della soap.

Sul fronte professionale, il Paradiso sarà chiamato ad affrontare nuove sfide imprenditoriali in un periodo di grandi cambiamenti per la moda italiana degli anni Sessanta. Tra colpi di scena, intrecci sentimentali, rivalità e segreti destinati a emergere, la nuova stagione promette di mantenere alta la suspense fin dalle prime puntate.

L'obiettivo della produzione sarà quello di confermare gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni, con una soap che continua a rappresentare uno dei prodotti di punta del pomeriggio di Rai 1 e uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico italiano.