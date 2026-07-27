Il conto alla rovescia sta per terminare: il pubblico de Il Paradiso delle Signore si prepara a tornare nella Milano del grande magazzino più amato della televisione italiana. La nuova stagione arriverà su Rai 1 lunedì 7 settembre alle 16.05 con 160 nuovi episodi, pronti a raccontare una fase storica ricca di cambiamenti, ambientata nel 1967, alla vigilia di un periodo destinato a trasformare profondamente la società italiana.

La vera svolta narrativa della nuova stagione sarà rappresentata dall’arrivo di sette nuovi personaggi, interpretati da attori che entreranno per la prima volta nel mondo de Il Paradiso delle Signore.

I nuovi ingressi avranno il compito di affiancare i protagonisti storici e introdurre nuove rivalità, nuove relazioni e nuove sfide. Tra questi ci sarà la famiglia Corsi, destinata ad avere un ruolo molto importante nelle vicende della nuova stagione.

Carla Corsi, una donna pronta a sfidare Adelaide

A interpretare Carla Corsi sarà Lavinia Longhi. Il personaggio sarà quello di una donna forte, determinata e con un grande senso degli affari. Rimasta vedova, Carla riuscirà a prendere in mano la gestione dell’impresa di famiglia dimostrando capacità e ambizione. Il suo arrivo a Milano, però, non sarà soltanto una questione professionale. Dietro la sua presenza si nasconde infatti un passato legato alla Contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

Tra le due donne esiste una rivalità mai davvero superata, pronta a riemergere proprio nel momento in cui gli equilibri sembravano ormai consolidati.

Lo scontro tra Carla e Adelaide non riguarderà soltanto questioni personali, ma coinvolgerà interessi economici, strategie aziendali e rapporti familiari. Al fianco di Carla arriveranno anche i suoi figli.

Iacopo Corsi, interpretato da Alessio D’Ortenzi, sarà uno stilista talentuoso e innovativo, con una forte passione per la moda e un legame molto profondo con la madre. Il suo ingresso potrebbe portare nuove idee e una visione diversa all’interno del mondo della moda milanese.

Diverso sarà invece il percorso della sorella Diana, interpretata da Ksenia Borzak.

Giovane, ribelle e insofferente alle regole imposte dalla borghesia, Diana non accetterà facilmente il futuro già deciso per lei e cercherà una propria strada lontano dalle aspettative familiari.

Nuovi scontri e vecchi equilibri messi alla prova

L’arrivo della famiglia Corsi non rappresenterà quindi soltanto una nuova competizione nel mondo degli affari, ma avrà conseguenze anche sul piano personale. Le loro presenza rischierà di modificare i rapporti all’interno della famiglia Guarnieri e di creare nuove tensioni tra personaggi che sembravano avere ormai trovato un equilibrio.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara così a raccontare un periodo di grandi trasformazioni, dove passato e futuro si incontreranno tra segreti, ambizioni e nuove sfide.

Dal 7 settembre il pubblico tornerà quindi a vivere le emozioni del grande magazzino milanese, con una domanda su tutte: quali saranno i nuovi equilibri destinati a cambiare per sempre il destino dei protagonisti?