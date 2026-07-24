La prima puntata de Il Paradiso delle signore, in onda lunedì 7 settembre su Rai 1, si aprirà con un’ombra inattesa: Greta Marchesi, la donna che ha già messo in crisi la famiglia Guarnieri, tornerà a farsi sentire. Il suo nome riemergerà in modo inquietante, mentre Milano del 1967 riparte con nuove ambizioni, nuovi volti e un Paradiso completamente rinnovato. Roberto e Marcello guideranno il grande magazzino con entusiasmo, una vetrina misteriosa attirerà l’attenzione dei clienti e un enorme telone nasconderà una sorpresa che cambierà il destino di una delle protagoniste.

Intanto le Veneri, decimate dalle recenti partenze, dovranno affrontare una stagione più impegnativa, mentre a Villa Guarnieri l’arrivo della potente Carla Corsi aprirà un fronte di tensione che travolgerà Odile e Umberto.

Greta tornerà a cercare Odile mentre la GMM rischierà il tracollo

La quiete ritrovata a Villa Guarnieri verrà incrinata da una notizia inattesa: uno psichiatra si presenterà alla porta annunciando che Greta Marchesi chiede insistentemente di parlare con Odile. La ragazza, convinta di aver finalmente voltato pagina, si ritroverà di nuovo trascinata nel passato, proprio mentre sta cercando di rilanciare la Galleria Milano Moda con un giovane talento scovato a Parigi. Dietro le apparenze, però, la situazione della GMM sarà tutt’altro che stabile.

Umberto confesserà ad Adelaide che i conti sono in rosso e che, senza un intervento drastico, la società rischia di chiudere. In questo clima di incertezza farà il suo ingresso Iacopo Corsi, stilista brillante e presuntuoso, deciso a non accettare il posto se non gli verrà garantita totale libertà creativa. La sua famiglia, guidata dalla carismatica Carla Corsi, si rivelerà presto un elemento di rottura: la donna, durante una conferenza al circolo, sfiderà pubblicamente Umberto con un intervento audace che conquisterà la platea. Il loro incontro successivo sarà carico di tensione e curiosità reciproca, preludio di un confronto destinato a lasciare il segno.

Il Paradiso riaprirà con una sorpresa per Delia e una nuova capocommessa temuta da tutti

A Il Paradiso delle signore, l’atmosfera sarà frizzante. Roberto e Marcello ripartiranno con nuove idee, mentre in vetrina comparirà la scritta enigmatica “Bella dalla testa ai piedi”, accompagnata da un manichino con bigodini e un abito firmato Gianlorenzo Botteri. Ma la vera sorpresa sarà nascosta sotto un grande telone: Botteri ha trasformato un angolo del magazzino in un salone da parrucchiera, un regalo pensato per Delia, che potrà finalmente realizzare il suo sogno professionale. Le Veneri, però, dovranno stringere i denti: Caterina è a Venezia, Barbara immersa nello studio, Irene in viaggio con Johnny.

Il ruolo di capocommessa passerà alla severa Elisa Croce, che non farà breccia nel cuore di nessuna, soprattutto di Delia. Per fortuna, le selezioni per le nuove Veneri sono alle porte e due ragazze stanno per entrare nella grande famiglia del Paradiso: Lia, brillante e ribelle, e Simona, timida ma dotata di un talento sorprendente.