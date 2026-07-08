Ilary Blasi, nota conduttrice televisiva, ha fatto chiarezza sul suo futuro sentimentale in un'intervista al settimanale Chi, annunciando l'intenzione di sposare Bastian Muller. Tuttavia, le nozze sono subordinate al completamento delle pratiche di divorzio da Francesco Totti. Blasi ha dichiarato: "Adesso, prima di tutto, devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera", sottolineando come la data del matrimonio dipenderà interamente dai tempi burocratici.

La conduttrice ha anticipato che il futuro matrimonio sarà un evento a porte chiuse, lontano dai riflettori, e che l'organizzazione dipenderà dalla stagione in cui si potrà celebrare.

Ha anche ricordato una "mezza promessa" di Sal Da Vinci, che si era offerto di cantare alle sue nozze. Blasi ha ironizzato sulla disponibilità del cantante, ora molto richiesto dopo la vittoria a Sanremo, e impegnato anche per il matrimonio di Selvaggia Lucarelli.

La vita tra Roma e la Germania con Bastian Muller

Riguardo la sua relazione con Bastian Muller, Ilary Blasi ha descritto una routine ben consolidata tra Roma e la Germania. "Ci siamo organizzati bene, ci vediamo ogni weekend e, devo dirti, che mi piace. Lui viene a Roma, io una volta al mese vado in Germania", ha spiegato. La conduttrice ha aggiunto di trovarsi a suo agio anche in Germania, dove ha ormai i suoi "punti di riferimento" e ristoranti, apprezzando la discrezione degli abitanti rispetto alla curiosità romana.

Questa fase della sua vita è caratterizzata da una ricerca di maggiore intimità, in netto contrasto con la sovraesposizione mediatica del suo precedente matrimonio. L'attenzione si sposta su un percorso più privato, fatto di nuove abitudini familiari e della gestione di una relazione a distanza, bilanciando impegni professionali e vita personale.

L'orgoglio per Chanel e le riflessioni sul divorzio

Nell'intervista, Blasi ha espresso grande orgoglio per la figlia Chanel, reduce dalla vittoria a Pechino Express. Ha raccontato la loro comune indole competitiva: "Siamo veramente pigre, però siamo orgogliose quindi ci 'ingarelliamo' e diventa una sfida. Se gioco devo vincere, capito? Anche Chanel è così".

Prima della partenza, Ilary le aveva chiesto di "resistere almeno due o tre puntate", e la figlia le ha dato "una grande soddisfazione".

Chanel, ormai affermata influencer, è spesso al centro dell'attenzione mediatica per le sue vacanze e feste. La madre ha evidenziato il loro diverso approccio alla vita notturna: Chanel "si accende di notte", mentre Ilary ha sempre preferito riposare. Blasi ha anche offerto una riflessione sul divorzio e il suo impatto familiare: "In una separazione tutti soffrono, ciascuno a modo suo. È come una specie di terremoto, ognuno trova la propria nicchia, la propria zona di comfort. E ciascuno l’affronta secondo il proprio carattere", mostrando la complessità di un percorso che ogni membro della famiglia ha vissuto in maniera personale.

Nonostante i suoi impegni professionali, come la conduzione di Tim Battiti Live e la possibile ripresa del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi mantiene salda la priorità per il benessere e l'equilibrio della sua famiglia.