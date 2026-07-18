Le registrazioni della nuova edizione dell'Isola dei famosi sono terminate un paio di giorni fa, per questo tutto il cast sta lasciando le Filippine dopo più di un mese e mezzo. Sia Deianira Marzano che Daniela Seclì di Fanpage.it hanno svelato che i finalisti, la conduttrice e l'inviato del reality dovrebbero entrare tutti in Italia entro domenica 19 luglio per la gioia di parenti e amici che non vedono da tanto tempo.

Le novità dopo la fine dell'Isola dei famosi

Manca davvero poco al ritorno a casa dei naufraghi finalisti dell'edizione dell'Isola dei famosi che è stata registrata quest'estate nelle Filippine.

Le riprese si sono concluse lo scorso 16 luglio, poi tutto il cast ha partecipato ad una festa di fine produzione (come ha documentato Selvaggia Lucarelli sui suoi account social).

Terminata l'avventura, dunque, i concorrenti e gli addetti ai lavori hanno fatto i bagagli e hanno intrapreso il lungo viaggio che li riporterà in Italia dopo quasi due mesi trascorsi dall'altra parte del mondo.

Gli spoiler sul rientro a casa

"I concorrenti dell'Isola dei famosi sono di ritorno e finalmente riabbracceranno i loro cari", ha svelato Deianira Marzano su Instagram poche ore fa.

Anche su X c'è chi ha confermato che il cast della nuova edizione del reality farà rientro in Italia entro il 19 luglio, quindi tra circa 24 ore tutti (naufraghi finalisti, conduttrice e inviato in primis) riprenderanno le loro abitudini e cercheranno di non spoilerare cos'è successo nelle Filippine.

I nomi dei tre finalisti

Stando alle indiscrezioni che impazzano sul web da alcuni giorni, il vincitore dell'edizione dell'Isola dei famosi che andrà in onda tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 sarebbe uno tra Zeudi, Pierpaolo e Luca.

Sono questi i personaggi che da diverse ore figurano nella rosa dei tre naufraghi che si sarebbero sfidati per la conquista del titolo, ma solo uno di loro ci sarebbe riuscito (il nome verrà svelato su Canale 5 il prossimo inverno).

A brevissimo, dunque, Di Palma riabbraccerà la mamma, la fidanzata Scarlett e la sua community, Pretelli rivedrà la compagna Giulia e i figli e Onestini si riunirà con tutti i suoi familiari.