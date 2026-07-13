Le registrazioni dell'edizione 2026 dell'Isola dei famosi termineranno il 17 luglio, ma già da alcune ore sono stati scelti i naufraghi che si giocheranno il titolo. Stando a quello che ha svelato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Serena Enardu e Michelle Veronesi sarebbero state eliminate ad un passo dalla finale, invece Zeudi Di Palma e Pierpaolo Pretelli dovrebbero essere ancora in gioco.

Le ultime eliminate dall'Isola dei famosi

Stando a quello che si legge in rete in queste ore, il 12 luglio si sarebbero concluse le riprese della semifinale dell'Isola dei famosi.

Nel corso di quest'importante puntata, dunque, ci sarebbero state eliminazioni decisive e l'approdo in finale dei naufraghi che tra pochi giorni si giocheranno la vittoria.

A lasciare il gioco nelle ultime ore, dunque, sarebbero state Serena e Michelle, due donne che hanno dimostrato forza e coraggio nelle settimane che hanno trascorso sulle spiagge delle Filippine.

I finalisti di quest'edizione dovrebbero essere al massimo 6, ma solo tre di loro registreranno il momento del trionfo (solo uno sarà trasmesso in tv).

Altre 2 naufraghe tornano in Italia,si tratta di Serena Enardu e Michelle Veronesi.

Fonte:Gabriele Parpiglia #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/IUZbKmH1o6 — FATOS 🎀 (@fatos29_) July 13, 2026

Chi è ancora in gara

Le uscite di Serena e Michelle hanno ristretto ancora di più il cerchio, infatti si dice che sarebbero rimasti in pochi in gioco.

Tra i concorrenti che non sono ancora tornati attivi sui social c'è Zeudi, tra i protagonisti di quest'edizione dell'Isola dei famosi sin dall'inizio delle registrazioni: si dice che la ragazza avrebbe vinto molte prove e questo le avrebbe permesso di conquistare la fiducia e il rispetto degli altri naufraghi.

Anche Pierpaolo dovrebbe essere ancora in gara, infatti i suoi account sono in silenzio da più di un mese come quelli dell'ex Miss Italia.

Lunga attesa per la messa in onda

Le riprese nelle Filippine si concluderanno tra pochi giorni, ma per vedere l'Isola dei famosi su Canale 5 si dovrà aspettare diversi mesi.

Stando a quello che ha dichiarato Piersilvio Berlusconi alla serata di presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset, la messa in onda del reality sarebbe prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, sicuramente dopo una nuova edizione del Grande Fratello Vip.