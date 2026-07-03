Nelle Filippine sono in corso le riprese della settima puntata dell'Isola dei famosi e sul web stanno circolando diverse anticipazioni su quello che starebbe succedendo. Daniela Seclì di Fanpage.it, ad esempio, ha svelato che gli autori starebbero valutando la possibilità di fare sorprese a distanza (lettere e videomessaggi da parte di persone care), invece Deianira Marzano ha spoilerato che anche Alex Caniggia e Michelle Veronesi sarebbero stati eliminati.

Le novità dalle Filippine

Le registrazioni della nuova edizione dell'Isola dei famosi sono entrate nel vivo: chi è ancora in gioco, infatti, non vede e non sente i propri cari da quasi un mese.

Stando a quello che si legge sul web, la maggior parte dei naufraghi avrebbe già ricevuto una sorpresa da familiari o amici, ma non tutti avrebbero avuto la possibilità di riabbracciarli.

Si dice, infatti, che gli autori avrebbero pensato anche a sorprese a distanza: i parenti che non se la sentono di raggiungere le Filippine in aereo, infatti, possono inviare lettere e videomessaggi ai concorrenti che vivono isolati su una spiaggia da diverse settimane.

Due nuovi eliminati all'Isola dei famosi

Oggi, 3 luglio, Deianira Marzano ha svelato l'identità di altri due personaggi famosi che non sarebbero più in gara.

"Le registrazioni vanno avanti e anche Alex Caniggia e Michelle Veronesi sono stati eliminati", si legge sui social nel giorno in cui sono iniziate le riprese della settima delle undici puntate previste per la nuova edizione dell'Isola dei famosi.

I concorrenti che sono stati esclusi in queste settimane hanno già fatto ritorno in Italia, come Eva Grimaldi che si è mostrata in palestra o Patrick Ray Pugliese che ha suonato in una discoteca.

In autunno l'esordio su Canale 5

Le riprese dell'Isola dei famosi dovrebbero concludersi tra il 20 e il 30 luglio, ma il pubblico dovrà aspettare settembre/ottobre per vedere la nuova edizione su Canale 5.

Stando a quello che è emerso in queste settimane, neppure i naufraghi che arriveranno all'ultima puntata sapranno chi di loro vincerà perché saranno registrati diversi finali e quello ufficiale sarà trasmesso direttamente in tv per evitare la diffusione di spoiler (un po' come accade a Pechino Express e a The 50).