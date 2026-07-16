Oggi, 16 luglio, si sono concluse le riprese dell'edizione 2026 dell'Isola dei famosi. Stando alle anticipazioni che ha fornito Deianira Marzano sui social, a sfidarsi per la vittoria sarebbero stati Zeudi Di Palma, Pierpaolo Pretelli e Luca Onestini: il nome del primo classificato, però, si scoprirà solo quando il reality sarà trasmesso su Canale 5, ovvero all'inizio del prossimo anno.

Le ultime news sull'Isola dei famosi

Le riprese dell'Isola dei famosi sono terminate: dopo circa un mese e mezzo, infatti, Selvaggia Lucarelli ha eletto il vincitore di un'edizione del reality che andrà in onda solo all'inizio del 2027.

Per evitare la diffusione di troppi spoiler, la produzione ha deciso di registrare il momento della vittoria con tutti e tre i naufraghi che sono arrivati in finale: si tratterebbe di Zeudi, Pierpaolo e Luca.

In rete è dato quasi per certo che sul podio di questa stagione del format sulla sopravvivenza ci sarebbero finiti Di Palma, Pretelli e Onestini, ma non si sa ancora in che ordine di classifica.

Il verdetto su Canale 5

Chi ha vinto l'edizione 2026 dell'Isola dei famosi? I fan se lo stanno chiedendo da ora, ma non riceveranno una risposta certa prima di qualche mese.

Stando a quello che ha anticipato Piersilvio Berlusconi alla serata di presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset, il reality condotto da Selvaggia Lucarelli dovrebbe andare in onda all'inizio del 2027, quindi i curiosi dovranno aspettare circa sei mesi prima di scoprire come è andata a finire.

La gioia dei fan di Zeudi

La notizia della presenza di Zeudi nella rosa dei finalisti dell'Isola dei famosi ha reso felicissime tutte le persone che la supportano sui social da più di un anno e mezzo.

"Zeudi è stata bravissima, arrivare fino in fondo non era affatto scontato", "Che obiettivo importante che ha raggiunto", "Una vera e propria forza della natura", "Per me potrebbe anche aver vinto", "Chi l'avrebbe mai detto? Brava", "Siamo tutti orgogliosissimi di lei", "Finalmente potrà tornare da noi", "Più di 40 giorni senza di lei sono stati un'agonia, ma sono felice perché ha dimostrato quanto vale", "Troppo fieri", si legge su X in queste ore.