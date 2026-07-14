Le registrazioni dell'Isola dei famosi termineranno tra pochissimi giorni, per questo dalle Filippine continuano ad arrivare indiscrezioni e anticipazioni sui concorrenti che sarebbero ancora in gioco. Deianira Marzano, in particolare, in queste ore ha smentito categoricamente il rumor su una furiosa lite tra Raffaella Fico e Zeudi Di Palma, poi ha confermato la presenza di entrambe nella lista dei sei finalisti.

Il rumor e la secca smentita

Oggi, 14 luglio, Biagio D'Anelli si è esposto per raccontare che durante le riprese dell'Isola dei famosi ci sarebbe stata una brutta lite tra due concorrenti.

"Zeudi e Raffaella si sono prese per i capelli, sono finite muso a muso. Spero che gli autori non taglieranno questa rissa, ma comunque non la vedremo prima di gennaio/febbraio 2027", ha detto l'esperto di gossip tramite i suoi canali social.

Poche ore dopo è intervenuta Deianira Marzano per definire "falsa" quest'indiscrezione, soprattutto perché nessuno potrebbe avere informazioni di questo genere quando le registrazioni sono ancora in corso.

"Smentisco categoricamente, non c'è stata nessuna lite tra Zeudi e Raffaella. Questo tipo di cose non le può sapere nessuno al momento", ha sottolineato l'influencer su Instagram.

I nomi di chi è in finale all'Isola dei famosi

Dopo aver smentito le voci su una presunta lite con Raffaella, Deianira Marzano ha aggiunto che Zeudi sarebbe tra i sei finalisti dell'Isola dei famosi.

Le riprese dell'ultima puntata termineranno entro il 17 luglio, ma per il momento l'ex Miss Italia sarebbe ancora in gioco e concorrerebbe per la vittoria con Luca Onestini, Francesco Chiofalo, Pierpaolo Pretelli, Serena Enardu e Fico.

Il nome del vincitore non sarà svelato fino a quando il reality non sarà trasmesso su Canale 5, quindi non prima dell'inizio del 2027.

Il supporto della community

L'avventura di Zeudi all'Isola dei famosi sta per concludersi e forse i più felici sono i fan che non hanno contatti con lei (ovviamente tramite i social) da più di 40 giorni.

"Zeudi è ancora in gioco, sono troppo contenta", "Lei è riuscita ad arrivare in finale anche senza il televoto, bravissima", "Tutto molto bello, ma adesso deve tornare da noi", "Si è sentita tantissimo la sua mancanza", "Finalmente sta per tornare in Italia e da noi", si legge sul web.