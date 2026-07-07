Manca poco alla fine delle registrazioni dell'Isola dei famosi: salvo cambi di programma, le riprese dell'ultima puntata dovrebbero svolgersi il 17 luglio e poi tutto il cast rientrerà in Italia. In queste ore sono trapelate diverse anticipazioni su una naufraga che avrebbe sorpreso tutti dimostrando carattere e determinazione: Zeudi Di Palma sarebbe tra i favoriti per la vittoria finale e in questi giorni avrebbe anche riabbracciato il fratello Giuseppe.

News sulle ultime registrazioni dell'Isola dei famosi

Tra circa dieci giorni dovrebbe calare il sipario sull'edizione 2026 dell'Isola dei famosi: salvo slittamenti per maltempo o altri inconvenienti, infatti, Selvaggia Lucarelli eleggerà il vincitore di questa stagione il 17 luglio prossimo.

Da diverso tempo sul web si legge che una concorrente starebbe stupendo tutti vincendo prove, trascinando il gruppo e prendendo decisioni con carattere: Zeudi sarebbe tra i naufraghi più amati e questo la renderebbe una seria candidata alla vittoria finale.

L'ex Miss Italia, però, potrebbe dover fare i conti con Anna Lou, anche lei in rampa di lancio dopo un percorso interessante e ricco di sorprese.

I parenti nei naufraghi nelle Filippine

Un'altra anticipazione che è trapelata a poco più di una settimana dalla fine delle riprese dell'Isola dei famosi, è quella sulle sorprese che avrebbero ricevuto i concorrenti ancora in gara.

Zeudi, ad esempio, proprio in questi giorni avrebbe ricevuto la visita del fratello Giuseppe (non della fidanzata Scarlett, come molti fan speravano), che è volato nelle Filippine solo per dare sostegno alla sorella in questo sprint finale.

Anche Francesco avrebbe riabbracciato la fidanzata Manuela, così come altri naufraghi si sarebbero ricongiungi ai loro cari per qualche ora.

Mistero sul vincitore

La registrazione della finale dell'Isola dei famosi si avvicina, ma dalle Filippine non dovrebbe trapelare nessuna informazione a riguardo.

Stando a quello che si vocifera in rete, il vincitore non dovrebbe essere svelato neppure ai naufraghi che riusciranno ad approdare all'ultima puntata (si parla di tre finali diversi) e solo quando il reality sarà trasmesso su Canale 5 si saprà chi ha trionfato in quest'edizione.