Le riprese dell'Isola dei famosi proseguono senza sosta, così come le eliminazioni dei concorrenti che hanno accettato di partecipare al difficile reality di Canale 5. Mentre nelle Filippine sono in corso le registrazioni della settima puntata, sul web stanno circolando le anticipazioni su come avvengono le esclusioni dei naufraghi e soprattutto i nomi di chi è già rientrato in Italia.

Il regolamento della nuova Isola dei famosi

L'edizione 2026 dell'Isola dei famosi sarà molto diversa dalle precedenti, a partire dal meccanismo che porterà all'eliminazione di uno o più concorrenti a puntata.

Dal 13 giugno ad oggi sono stati registrati sei appuntamenti (le riprese del settimo sono in corso in questi giorni, ma non sono ancora terminate) e tanti naufraghi hanno già preso il volo che dalle Filippine li ha riportati in Italia.

A decidere chi deve lasciare la gara sono le prove alle quali partecipano i personaggi più votati dal gruppo: chi non riesce a superare sfide di forza, abilità o ingegno, infatti, è costretto ad abbandonare la gara (in questa stagione non è previsto il televoto proprio perché il programma è registrato).

I nomi di concorrenti esclusi

Con il passare dei giorni si allunga l'elenco dei naufraghi che sarebbero stati eliminati, e che quindi non sarebbero più in corsa per la vittoria.

Ad oggi, 2 luglio, nella lista dei concorrenti che non sarebbero più in gioco ci sono: Eva Grimaldi, Patrick Ray Pugliese, Flavio Ubirti, Claudia Peroni, Denny Mendez, Audrey Martin e Serena Enardu.

A proposito di quest'ultima, qualche giorno fa è apparsa in un video che Pago (il suo compagno) ha postato su Instagram e in tanti hanno dedotto che la sua avventura all'Isola dei famosi sarebbe terminata.

Il conto alla rovescia dei fan di Zeudi

Le anticipazioni che circolano sul web in questi giorni svelano che Zeudi starebbe sorprendendo tutti vincendo prove e trascinando il gruppo, ma tra i suoi fan c'è chi sta contando i giorni che mancano alla fine delle riprese.

"Tecnicamente mancano 14 giorni alla fine del programma e 18 al suo ritorno in Italia, finalmente", è uno dei messaggi che stanno impazzando nella community dell'ex Miss Italia in queste ore.