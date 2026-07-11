Manca sempre meno alla fine delle registrazioni dell'Isola dei famosi: salvo slittamenti dell'ultima ora, le riprese nelle Filippine dovrebbero concludersi tra il 17 e il 18 luglio. Le anticipazioni che stanno circolando in rete in questi giorni svelano che Raffaella Fico e Anna Lou Castoldi avrebbero spoilerato la loro eliminazione tornando attive sui social, invece Zeudi Di Palma e Francesco Chiofalo sarebbero ad un passo dalla finale.

Gli esclusi dell'Isola dei famosi

Quelli in corso sono gli ultimi giorni nelle Filippine per tutto il cast della nuova edizione dell'Isola dei famosi: a partire dal 18 luglio, infatti, i concorrenti, l'inviato, la conduttrice e gli autori rientreranno in Italia dopo quasi due mesi.

Visto che manca solo una settimana alla fine delle riprese nelle Filippine, si sa che in gara sono rimasti pochi naufraghi e che molti altri sono già tornati a casa.

Tramite alcune recenti mosse social, ad esempio, si è appreso che Raffaella e Anna Lou non sarebbero più in gara, invece Francesco e Zeudi sarebbero le vere sorprese di questa stagione perché starebbero resistendo alle difficoltà come pochi altri partecipanti.

Il retroscena che fa discutere

Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano sui social, gli autori dell'Isola dei famosi non avrebbero gradito il comportamento di alcuni concorrenti subito dopo l'eliminazione.

"Ci sono stati rimproveri, come ad Anna Lou che ha iniziato a seguire Chiofalo dopo l'uscita.

Dopo mesi di inattività anche Raffaella ha cominciato a seguire Manuela, la fidanzata di Francesco, conosciuta durante la sorpresa dei parenti nelle Filippine. Questi spoiler non dovrebbero trapelare e gli autori sono parecchio risentiti", si legge sul web in questi giorni.

La messa in onda slitta al 2027

Per vedere la nuova edizione dell'Isola dei famosi, però, il pubblico dovrà aspettare un bel po': anche se le riprese termineranno la prossima settimana, la messa in onda del reality è prevista all'inizio del 2027.

Dopo l'estate, infatti, Canale 5 proporrà una nuova stagione del Grande Fratello Vip e Selvaggia Lucarelli sarà opinionista insieme a Cesara Buonamici: questa è una delle ragioni per le quali il format sulla sopravvivenza è slittato al prossimo inverno.