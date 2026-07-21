Tutti i concorrenti dell'Isola dei famosi sono tornati a casa, e la conferma di ciò arriva dai contenuti che hanno postato sui social in questi giorni. Pierpaolo Pretelli è stato uno degli ultimi naufraghi a farsi vivo su Instagram dopo l'esperienza nelle Filippine, e lo ha fatto con un dolcissimo video mentre giocava con il figlio Kian. Se Zeudi Di Palma ha ripreso la sua attività su Twitch, Il Musazzi è tornato in radio e ha spoilerato le difficoltà della sua avventura nel reality.

Tenero ritorno sui social per Pierpaolo

Lo scorso 20 luglio Giulia Salemi ha informato fan e curiosi che Pierpaolo è tornato a casa: dopo quasi due mesi nelle Filippine, Pretelli è rientrato in Italia e ha riabbracciato tutta la sua famiglia.

In un video che è stato postato sui social, infatti, si vede il finalista dell'Isola dei famosi giocare con il figlio Kian, il tutto davanti alla showgirl di origini persiane che si è commossa proprio come tutto il web.

"Guardateli, sono una famiglia meravigliosa", "Io capisco perché li soffrite così tanto, sono perfetti", "Kian ama il suo papà", "Che cuccioli", si legge su X in questi giorni.

Quel cucciolotto che aspetta che il suo papà lo fa ridere di nuovo🥹 pic.twitter.com/KJmjvAf1KR — Ma&Mi (@bloccofacile) July 21, 2026

La rivelazione di Zeudi

Nella prima live che ha fatto su Twitch dopo l'esperienza all'Isola dei famosi, Zeudi ha risposto così a chi le ha chiesto se le sono mancate le Zeudiners (le persone che fanno parte della sua community): "Mi è mancato il tempo con voi, la spensieratezza".

Per quasi due mesi, infatti, l'ex Miss Italia non ha potuto comunicare con i suoi fan perché è stata impegnata con le registrazioni dell'edizione del reality che sarà trasmessa in tv tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

L'anticipazione de Il Musazzi sull'Isola dei famosi

In queste ore anche Il Musazzi è tornato alla quotidianità e nel corso del suo primo intervento a Radio 101 (dove lavora da tempo) ha dato uno spoiler su come sarebbe andato il suo percorso all'Isola dei famosi.

"Avrei sofferto meno se mi avessero sparato", ha detto il ragazzo senza mai citare direttamente il reality al quale ha partecipato.

Stando alle indiscrezioni del web, però, lo speaker radiofonico non sarebbe arrivato fino in fondo: si dice che i tre finalisti sarebbero stati Pierpaolo, Zeudi e Luca Onestini.