Tra pochi giorni calerà il sipario sull'edizione 2026 dell'Isola dei famosi: la fine delle riprese nelle Filippine, infatti, è prevista tra il 16 e il 17 luglio. Stando alle informazioni che ha diffuso Deianira Marzano sui social, a giocarsi la vittoria sarebbero rimasti in sei: Pierpaolo Pretelli, Zeudi Di Palma, Francesco Chiofalo, Raffaella Fico, Serena Enardu e Luca Onestini.

I nomi dei finalisti dell'Isola dei famosi

Le registrazioni dell'Isola dei famosi sono agli sgoccioli: da oggi, 14 luglio, sono partite le riprese dell'ultima puntata e in gara sarebbero rimasti solo in sei.

Stando alle anticipazioni che circolano sul web in queste ore, i naufraghi che si sarebbero qualificati per la finale sarebbero: Raffaella, Francesco, Luca, Serena, Pierpaolo e Zeudi.

Questi ultimi (Pretelli e Di Palma) avrebbero ricoperto il ruolo di leader sin dall'inizio dell'avventura, e ciò potrebbe avvantaggiarli leggermente nella corsa che porterà all'elezione del vincitore dell'edizione 2026.

Nessuna lite tra Zeudi e Raffaella

Nelle ultime ore sul web si era sparsa la voce secondo la quale Zeudi e Raffaella avrebbero avuto un'accesa discussione nelle Filippine, anzi Biagio D'Anelli ha addirittura parlato di un litigio che sarebbe sfociato in una "presa di capelli" reciproca.

Quest'indiscrezione, però, è stata immediatamente smentita da Deianira Marzano con il seguente messaggio: "Nessuna lite.

Le dinamiche che avvengono all'interno del gioco non le può conoscere nessuno. Chi racconta episodi del genere, sta inventando".

Tutti i concorrenti eliminati

L'elenco dei personaggi che sono stati eliminati dall'inizio delle riprese è molto lungo e vanta nomi che sembravano fortissimi sulla carta.

Stando alle anticipazioni del web, gli eliminati dell'Isola dei famosi (quelli che non si sono qualificati per la finale) sarebbero: Denny Mendez, Eva Grimaldi, Patrick Ray Pugliese, Claudia Peroni, Audrey Martin, Alberto Fontana, Michelle Veronesi, Daniele Iaia, Il Musazzi, Anna Lou Castoldi, Martina Maggiore e Alex Caniggia.

Il vincitore di quest'edizione del reality Mediaset, dunque, dovrebbe essere uno tra Pierpaolo, Zeudi, Serena, Luca, Francesco e Raffaella.