Sono passate circa tre settimane dall'inizio delle riprese dell'Isola dei famosi e tra i naufraghi non sarebbero mancate le tensioni. Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano su Instagram, Musazzi si sarebbe scontrato con diversi concorrenti e la maggior parte di essi non gradirebbero il suo atteggiamento. Il ragazzo avrebbe già litigato con Serena Enardu e Pierpaolo Pretelli, ma da qui alla fine delle registrazioni l'elenco delle discussioni potrebbe allungarsi.

Tensioni all'Isola dei famosi

Continuano a trapelare anticipazioni e rumor sull'Isola dei famosi, in particolare su quello che starebbe succedendo nelle Filippine a quasi un mese dall'inizio delle riprese.

Poche ore fa, ad esempio, Deianira Marzano ha svelato che un naufrago si sarebbe fatto parecchi nemici con il suo comportamento polemico e spesso sopra le righe.

"Lite furibonda tra Musazzi e Serena Enardu. Lui non lo può vedere nessuno, ha discusso anche con Pierpaolo ", ha raccontato l'esperta di gossip sul suo profilo Instagram.

I commenti sui social

Stando a quello che è emerso nelle ultime ore, Musazzi sarebbe uno dei concorrenti più controversi della nuova edizione dell'Isola dei famosi, nonché quello che avrebbe litigato di più dall'inizio delle registrazioni.

"Ne vedremo delle belle", "Lo sapevo che si sarebbe fatto riconoscere", "Lui è uno che divide", "Per fortuna Zeudi è rimasta fuori da queste discussioni", "Quanto manca alla messa in onda?

Voglio vedere tutto", "Quest'edizione sembra promettere bene", si legge sul web.

I naufraghi più vincenti

A circa due settimane dalla fine delle riprese nelle Filippine, si dice che due concorrenti starebbero guidando il gruppo con carisma e forza.

Pierpaolo avrebbe aiutato i compagni sin dall'inizio, anche perché solo un anno fa è stato inviato e conosce benissimo il programma, ma a stupire di più sarebbe stata la determinazione di Zeudi.

Si vocifera che la 24enne avrebbe vinto tante prove (sia fisiche che d'ingegno) e che questo le avrebbe permesso di guadagnarsi il rispetto degli altri naufraghi, soprattutto di quelli che non si sarebbero mai aspettati un suo exploit quando hanno appreso della sua presenza nel cast.