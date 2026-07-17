Sono passate poco più di 24 ore dalla fine delle riprese dell'Isola dei famosi, ma sul web continuano a circolare indiscrezioni e anticipazioni su quello che sarebbe accaduto nelle Filippine nell'ultimo mese e mezzo. Stando a quello che ha svelato Daniela Seclì sui social, ad esempio, tutti i naufraghi avrebbero iniziato l'avventura con il tradizionale tuffo dall'elicottero. Deianira Marzano, invece, ha diffuso il rumor secondo il quale la finale sarebbe stata a tre e che a vincere sarebbe stato uno tra Zeudi Di Palma, Luca Onestini e Pierpaolo Pretelli.

I tre migliori concorrenti

Lo scorso 16 luglio sono terminate le riprese dell'edizione dell'Isola dei famosi che sarà trasmessa in tv tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, sicuramente dopo una nuova stagione del Grande Fratello Vip.

I naufraghi che sono riusciti ad arrivare all'ultima puntata sarebbero solo tre: Zeudi, Luca e Pierpaolo.

Si dice che tutti i finalisti avrebbero registrato il momento della vittoria, ma ovviamente solo uno di loro ha trionfato veramente a conclusione di un'avventura che è durata circa un mese e mezzo.

Il nome del vincitore, però, verrà svelato soltanto quando il reality andrà in onda su Canale 5.

🟢 Pierpaolo Pretelli

🟢 Zeudi Di Palma

🟢 Luca Onestini



Saranno davvero i 3 finalisti dell’Isola dei Famosi? 🏝️🏆#zeudiners pic.twitter.com/FXMCncKYgL — 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝘅 (@iosonomartix) July 16, 2026

Come è cominciata l'Isola dei famosi

Un altro retroscena che sta impazzando in queste ore sul web è quello su com'è iniziata l'avventura dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei famosi.

Dopo settimane di teorie, infatti, si è saputo che i naufraghi sarebbero sbarcati sulla spiaggia rispettando la tradizione del reality, ovvero con un tuffo dall'elicottero.

I commenti sui social

Gli spoiler sulla nuova edizione dell'Isola dei famosi sono all'ordine del giorno, e soprattutto sul web sono commentatissimi dai sostenitori dei naufraghi più popolari.

"C'è stato il tuffo dall'elicottero? Sono troppo curiosa di vedere Zeudi", "Adoro questi tre finalisti", "Per me ha vinto Pierpaolo", "Onestini in finale? Non l'avrei mai detto", "Sono troppo orgogliosa di Zeudi", "Che bel podio", "Io incrocio già le dita da ora per Zeudi", "Avrei sperato in qualche donna in più in finale, peccato", si legge su X da quando è trapelata la notizia della fine delle riprese nelle Filippine.