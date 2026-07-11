Fatta eccezione per qualche intervista a Verissimo e per un'ospitata a Celebrity Chef, Javier Martinez manca dalla tv da parecchio tempo e per questo motivo i suoi fan stanno facendo diversi appelli nella speranza di vederlo nel cast delle nuove edizioni di format con The 50 e Ballando con le stelle.

Il desiderio comune per il futuro di Javier

Sono passati diversi mesi da quando Javier ha messo in stand-by la sua carriera sportiva e ha cominciato a dedicarsi a progetti legati alla moda e alla pubblicità.

Tra i sostenitori del 31enne, però, c'è chi vorrebbe rivederlo in televisione, magari nel cast di un programma differente da quelli ai quali ha partecipato in passato (Grande Fratello, Uomini e donne, Temptation Island).

Negli ultimi giorni, infatti, molti utenti social si sono esposti per proporre Martinez come concorrente di The 50 o di Ballando con le stelle, entrambi format che potrebbero far emergere lati inediti del suo carattere.

Il possibile incontro con Lorenzo

In questi mesi Javier è stato accostato spesso alla seconda edizione di The 50, ma solo negli ultimi giorni i suoi fan lo hanno proposto concretamente: sotto al post con il quale la pagina Instagram del reality ha chiesto consigli su chi arruolare nella prossima stagione, si possono trovare i tantissimi commenti dei sostenitori di Martinez.

In rete, inoltre, si dice che il pallavolista potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con un suo ex "rivale in amore": proprio come è accaduto con Helena e Shaila qualche tempo fa, il format Amazon potrebbe contribuire alla pace tra Javier e Lorenzo (anche lui in lizza per un posto nel cast dell'edizione 2027).

Le parole dei fan

Nel fandom di Javier c'è chi preferirebbe vederlo a Ballando con le stelle, un programma popolare ma diverso dai soliti reality-show.

"Lui a Ballando? Adorerei", "Milly pensaci", "Io lo spero perché potrebbe dare tanto", "Di solito lei non prende chi ha fatto reality, però stavolta potrebbe fare uno strappo alla regola", "Sognare non costa nulla", "Sarei tanto felice per lui", "Merita un'opportunità", "Magari", "Sarebbe bellissimo", "Incrociamo le dita", "Potrebbe stupire", si legge su X in questi giorni.