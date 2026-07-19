Per più di una settimana sul web si è detto e scritto di tutto su Javier Martinez e in particolare sul motivo per il quale si sarebbe nuovamente allontanato dai social. Lo scorso 18 luglio, però, un fan ha incontrato il pallavolista in spiaggia e gli ha chiesto una foto che in pochi minuti è diventata virale: attualmente, dunque, il 31enne è in vacanza in Sardegna e non sembra intenzionato a condividere nulla delle sue giornate su Instagram o TikTok.

L'avvistamento di Javier sull'isola

Da giorni i fan di Javier si chiedono perché è sempre meno social, o meglio per quale ragione non starebbe più comunicando con loro attraverso Instagram o TikTok.

Nelle ultime ore, inoltre, sul web si è sparsa la voce che Martinez non starebbe vivendo un periodo sereno e questa sarebbe una delle ragioni della sua nuova sparizione.

Una foto che sta impazzando in rete questa domenica, però, sembra smentire questa teoria: di recente il pallavolista ha posato sorridente per un selfie con un fan che lo ha incontrato per caso in Sardegna, dove entrambi sono in vacanza.

Stando a quest'immagine, dunque, il 31enne starebbe benone e si starebbe godendo il mare dell'isola dove è cresciuto assieme al papà e ai fratelli.

I commenti sui social

Stando al selfie che ha fatto con un fan in Sardegna, Javier non se la starebbe passando male e il suo allontanamento dai social sarebbe volontario e non la conseguenza di un periodo negativo.

"Eccolo, più sorridente che mai", "Vederlo felice e sereno è la cosa più importante", "Bello come il sole", "Fa bene a godersi la vita lontano dalle malelingue", "Lui è sempre stato di un altro livello", "Che sorrisone", "Raggiante", "Direi che sta bene, è in salute e rilassato", "A me sembra la stessa spiaggia dove ci sono Helena e la famiglia", si legge su X in queste ore.

Cambio di rotta con Helena

Javier e Helena sono in vacanza in Sardegna, ma fino ad ora non si sono mai mostrati insieme, soprattutto sui social.

Da qualche mese a questa parte, infatti, gli Helevier hanno deciso di viversi privatamente e il motivo di questo cambio di rotta sarebbe per evitare di offrire agli haters spunti di discussione o assist per criticarli più di quanto non facciano già.