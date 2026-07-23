Da settimane sul web non si parla d'altro che di una presunta crisi in corso tra Helena Prestes e Javier Martinez, anzi alcuni sostengono addirittura che i due si sarebbero lasciati ma non lo renderebbero pubblico per non perdere fan. Poche ore fa, però, ci ha pensato il pallavolista a smentire indirettamente tutte queste chiacchiere con un commento che ha scritto sotto al post di una pagina Instagram che dava per certa la rottura con la modella.

La reazione a sorpresa di Javier

Come vanno le cose tra Helena e Javier? Fan e curiosi se lo stanno domandando da giorni, ma soltanto nelle ultime ore hanno ricevuto una risposta concreta da uno dei diretti interessati.

Gli utenti più attenti, infatti, non si sono lasciati sfuggire il commento che Mattinez ha scritto sotto al post con il quale Marco Dias (marcodiasreal su Instagram) ha svelato che gli Helevier non starebbero più insieme e che il padre di lui starebbe insabbiando la notizia per non far perdere sostenitori ad entrambi.

"Finita con Helena? Quanto mi diverto", sono state le parole con le quali il pallavolista ha risposto agli ultimi rumor che sono circolati sulla sua storia d'amore.

Il dietrofront di Alessandro Rosica

Nei giorni scorsi anche Alessandro Rosica aveva parlato di una crisi in corso tra gli Helevier, in particolare di un litigio che li avrebbe portati a fare vacanze separate in Sardegna.

Poche ore fa, però, l'esperto di gossip ha dato un aggiornamento importante a tutti i sostenitori della coppia: "Crisi rientrata, hanno fatto pace e sono molto contento".

I commenti sui social

La smentita indiretta di Javier e il dietrofront di Rosica sono stati argomenti di discussione soprattutto su X.

"L'asfaltata tanto attesa è arrivata, era ora", "Grande Javier", "Ha fatto bene, alcune persone non conoscono il rispetto", "Rosica ha già ritrattato, che ridere", "Non c'è mai stata nessuna crisi, questa è la verità", "Ha fatto retromarcia in meno di 24 ore", "Parlano di loro solo per fare hype e avere visualizzazioni", "Ma come, non avevano litigato? Che ridicolo", "Disagio", "Ennesima figuraccia per questo gossipparo", "Ignoriamo questa gente", si legge sul web.