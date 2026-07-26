Nell'ultimo periodo sul web si è parlato di Javier Martinez soprattutto per il suo rapporto con Helena Prestes, in particolare della decisione che hanno preso di non apparire più insieme sui social. Anche se hanno trascorso alcuni giorni di relax in Sardegna, infatti, gli Helevier non hanno postato né foto né video della loro vacanza e il pallavolista è stato avvistato da solo in spiaggia mentre parlava al telefono.

L'estate di Javier tra amore e famiglia

Di recente Javier ha smentito le voci che lo volevano in crisi con Helena (si è detto divertito dai commenti di chi dà per certa la rottura) e poi è nuovamente sparito dai social.

Nelle ultime settimane, infatti, Martinez ha postato pochissimo sia su Instagram che su TikTok e per sapere dov'è i fan devono sperare in qualche avvistamento in giro per l'Italia.

L'altro giorno, per esempio, una ragazza ha segnalato la presenza del pallavolista in un lido di una località molto nota della Sardegna: "Mi sono ritrovata l'ex concorrente del Grande Fratello di fianco. Era da solo in spiaggia a Pittulongu".

La reazione dei fan

Prima del weekend, dunque, Javier è stato avvistato e ripreso mentre passeggiava e parlava al telefono con qualcuno, quindi questa segnalazione non chiarisce con chi era in spiaggia quel giorno (probabilmente non Helena perché ha già lasciato la Sardegna per motivi di lavoro).

"Ciao Javi, è bello vederti", "Chissà con chi stava parlando", "Birra in una mano e telefono nell'altra, mi sembra tutto ok", "Goditi le vacanze", "Quest'uomo è troppo bello", si legge su X in questi giorni.

Gli impegni di Helena

Come già detto in precedenza Helena non si trova più in Sardegna da qualche giorno: dopo aver festeggiato il suo 36° compleanno sull'isola circondata dagli affetti più cari (il fidanzato, la sorella, il suocero e alcune amiche), infatti, la modella ha fatto i bagagli ed è tornata al lavoro.

Nelle ultime live che ha fatto su Instagram e TikTok, inoltre, Prestes ha accennato più volte a Javier (ad esempio quando ha parlato di un film che le ha consigliato di guardare) e questo sembra aver spazzato via tutte le voci che hanno impazzato in questo periodo sul loro rapporto.