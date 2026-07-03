Nella settima puntata della soap turca L’erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 10 luglio 2026 sempre in prima serata, Melek Ozdel (Aybüke Pusat) chiuderà il suo matrimonio con Serhat Yilmaz [VIDEO] (İlhan Şen) nel bel mezzo di una festa.

Melek in pericolo dopo essere fuggita, uno scagnozzo di Meryem deve commettere un omicidio

Nel corso dei festeggiamenti del matrimonio del capo del villaggio, l’atmosfera di gioia verrà improvvisamente spezzata dall’arrivo di Melek. La giovane farà irruzione, e accuserà Serhat di non aver mai avuto il coraggio di dichiararle pubblicamente che la ama.

Le parole di Melek sconvolgeranno tutti i presenti, e metteranno Serhat con le spalle al muro.

Dopo aver chiuso la loro relazione, Melek lascerà la cerimonia, trasformando quello che avrebbe dovuto essere un giorno di festa in un clamoroso scandalo. A quel punto, la giovane si darà alla fuga in preda alla disperazione, ignara del grosso pericolo che la attende. In particolare, la vita di Melek sarà messa seriamente a rischio, poiché verrà commissionato il suo omicidio a uno degli uomini di Meryem (Ceren Moray).

Akif apprende che suo fratello Serhat è stato ricattato da Ziyan

Successivamente, Serhat si presenterà insieme ai suoi scagnozzi alla villa del capo Ziyan (Mazlum Çimen) per fare una comunicazione ad Akif (Onur Bilge).

Quest’ultimo, apprenderà che suo fratello è stato costretto ad accettare le condizioni imposte da Ziyan, per averlo ricattato.

Riepilogo: Melek è stata sul punto di rivelare la sua vera identità a Yildiz

In precedenza, Melek era stata intenzionata a svelare alla rivale Yildiz (Biran Damla Yılmaz) la sua vera identità, ovvero di aver scoperto che Sevde (Sezin Bozacı) è la sua madre biologica. A proposito di quest’ultima, ha consigliato alla figlia di non lasciarsi intimorire dalla presenza di Yildiz, e di continuare a comportarsi come se fosse la padrona della villa. In seguito, Serhat è stato scelto come testimone di nozze del capo del villaggio. Suo fratello Akif a sua insaputa, ha fatto in modo che anche la sua seconda moglie Yildiz prenda parte alla cerimonia.