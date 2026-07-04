Venerdì 10 luglio torna alle ore 21:45 circa su Canale 5 un nuovo episodio de L’erede (Halef in lingua originale). Stando agli spoiler, tutto girerà intorno alle nozze tra Serhat e Yildiz: durante i festeggiamenti infatti, il capofamiglia viene accusato da Melek di non avere mantenuto le promesse fatte in precedenza. Il gesto della donna, però, rischia di metterla in serio pericolo.

Anticipazioni L’erede

Nel nuovo appuntamento de L’erede, la trama ruota intorno alle nozze tra Serhat e Yildiz. Nel mezzo dei festeggiamenti infatti, Melek irrompe al palazzo e accusa il medico di non avere mantenuto le sue promesse.

Inoltre la donna sostiene che la scelta di sposare Yildiz, sia dettata dalla paura di perdere la credibilità e gli affari di famiglia. Ovviamente il gesto di Melek crea nuove tensioni tra la famiglia Kordagli e Yelduran. Vedendo la figlia umiliata da un’altra donna, Meryem assume un sicario per sbarazzarsi proprio di Melek. Motivo per cui la donna dovrà andare più lontano possibile per non essere uccisa in qualche agguato.

Intanto Serhat è alle prese anche con diverse problemi legati agli affari. L’ex medico ormai capofamiglia viene ricattato da Zyan: quest’ultimo sostiene di essere in possesso di un video compromette riguardante il suocero Hilmi.

Yildiz e Melek protagoniste di un nuovo scontro

Mentre Sultan rema contro le nozze di Yildiz e Serhat, Meryem non riesce a vedere sua figlia soffrire per amore. Il gesto di Melek è stato visto come un affronto da parte della prima moglie di Serhat. Per questo motivo Yildiz e Melek sono arrivate ad avere un nuovo scontro piuttosto duro che sembrerà lasciare delle ripercussioni.

Il commento di alcuni utenti del web

La serie tv turca L’erede sembra piacere molto agli spettatori Mediaset. Su X, diversi utenti hanno commentato con entusiasmo quanto accaduto nella puntata in onda il 3 luglio. Un utente ha scritto: “Ragazzi Melek è completamente fuori”. Un altro utente ha aggiunto: “Sevde ha fatto bene a parlare delle violenze subite dal marito di Meryem”.

Un altro utente ha affermato: “Non capisco perché Sultan ha deciso di fare la guerra a Yildiz”. Un’ulteriore utente ha aggiunto: “Soero che Yildiz riesca a trovare la sua serenità al fianco di Serhat”.