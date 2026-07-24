Nel decimo appuntamento serale della soap turca L’erede, che verrà trasmesso su Canale 5 venerdì 31 luglio 2026, Serhat Yilmaz (İlhan Şen) verrà arrestato a causa del fratello Akif (Onur Bilge). Prima di fare i conti con la giustizia, l’uomo riuscirà a impedire alla sua seconda moglie Yildiz Kordağlı (Biran Damla Yılmaz) di suicidarsi.

Yildiz messa alle strette dal padre Ziyan, Sultan punisce Yusuf

Yildiz sarà messa alle strette dal padre Ziyan (Mazlum Çimen), che la obbligherà a scegliere se sacrificare la propria vita oppure uccidere Serhat, se vorrà essere perdonata da lui.

In un primo momento, la fanciulla si recherà in un luogo isolato e punterà una pistola contro il marito, ma poi cambierà idea e tenterà di farla finita. Per fortuna, a salvarle la vita ci penserà proprio Serhat, riuscendo a evitare una tragedia.

Nel contempo, Sultan (Veda Yurtsever) punirà Yusuf (Emir Demircan) allontanandolo dalla sua amata Hatcik (Ceyda Ceren Edis), per essersi rifiutato di uccidere Sevde (Sezin Bozacı), la madre biologica di Melek (Aybüke Pusat). Le conseguenze non saranno finite, dato che Hatcik sarà costretta a sposare un altro uomo in un villaggio lontano, se Yusuf disobbedirà di nuovo agli ordini di Sultan.

Melek si scontra con Yildiz

Successivamente, Akif fingerà di essere il fratello Serhat, proprio quando verranno rubati dei reperti archeologici.

Ben presto, il vero Serhat finirà in carcere ingiustamente con l’accusa di traffico di opere d’arte.

Poco prima dell’arresto del marito, Melek avrà uno scontro con Yildiz, appena metterà piede alla villa di Sultan. Per concludere, sia Melek e Yildiz vorranno andare a trovare Serhat in prigione.

Riepilogo: Sultan ha cacciato Yildiz dalla villa

Negli episodi recenti, Sultan ha deciso di cacciare Yildiz dalla sua villa, appena Dalyan le ha rivelato di amare la giovane e di volerla sposare. A quel punto, Sultan non ha perso tempo per comunicare al figlio Serhat di potersi separare dalla donna che è stato costretto a sposare per sancire la pace tra le famiglie rivali. Tuttavia, Serhat si è opposto a sua madre, facendo rimanere Yildiz alla tenuta, ma ha deluso la prima moglie Melek.