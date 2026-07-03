Nel settimo appuntamento serale della soap turca L’erede, [VIDEO] in programmazione su Canale 5 venerdì 10 luglio 2026 in prima serata, Melek verrà ferita mentre tenterà di darsi alla fuga.

Izzet impedisce a Melek di scappare, Serhat promette di vendicarsi

Melek irromperà al matrimonio del capo del villaggio, e in preda alla disperazione accuserà il marito Serhat di non averle mai dichiarato amore pubblicamente. Dopo aver lasciato il marito, la giovane tenterà di fuggire, ma farà i conti con Izzet, che tenterà di ucciderla su ordine di Meryem.

Dopo aver promesso di vendicarsi dei suoi nemici, Serhat farà sapere a suo fratello Akif che il capo Ziyan l’ha minacciato con dei filmati compromettenti del suocero Himli.

Serhat salda il debito del suocero Hilmi

Intanto, Sevde si recherà alla villa degli Yelduran, appena verrà a conoscenza del ferimento della figlia Melek, per incontrarla. Ad apprendere dell’attentato della giovane, sarà anche la madre adottiva Nergis.

In seguito, Sultan schiaffeggerà Melek, proprio quando Serhat ritornerà alla villa con Hilmi e Nergis. Ben presto, Serhat organizzerà un agguato al ristorante, e finirà per sparare un colpo di pistola. Poco dopo, Dalyan cadrà in una trappola degli Yelduran, visto che Serhat lo fotograferà con una pistola in mano davanti al cadavere della vittima. Infine, Serhat incontrerà nuovamente il capo Ziyan, dopo aver saldato il debito di Hilmi con del denaro e le foto di Daylan.

Riepilogo sul matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz

Nei primi episodi, il protagonista Serhat, si è visto costretto a tornare nella sua città natale Urfa, dopo essersi costruito una nuova esistenza a Istanbul. Nella grande città, l’uomo è diventato un chirurgo di successo e ha sposato in segreto Melek, all’oscuro dei suoi familiari. Dopo essersi ricongiunto con i suoi parenti, Serhat è stato costretto a sposare Yildiz, una giovane appartenente alla famiglia rivale. Proprio il giorno delle nozze combinate, a Urfa c’è stato l’arrivo improvviso di Melek, la quale ha difeso la sua unione con Serhat, annunciando di essere sua moglie. Ben presto, Yildiz si è accorta che suo marito ama un’altra donna, ovvero Melek.