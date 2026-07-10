Nell’ottava puntata della soap turca L’erede che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 17 luglio 2026, Melek verrà ricattata da Yildiz, la quale poco dopo rischierà la vita per mano del fratello Asir, uno dei figli di Ziyan Kordağlı Ağa, il potente e temuto patriarca.

Sultan teme di essere uccisa da Sevde, Melek rinuncia a partire con i suoi genitori

Sultan temerà di essere uccisa da Sevde, dopo aver avuto un brutto incubo. A quel punto, la donna incontrerà Meryem, e la inviterà a intervenire contro Sevde, prima di liberarsi di Melek.

Nel contempo, Yildiz entrerà in possesso di una chiavetta USB contenente dei filmati compromettenti del padre di Melek, e la utilizzerà per obbligarla ad andarsene dalla tenuta.

Dopo aver rinunciato a partire con i suoi genitori, Melek distruggerà la chiavetta e annuncerà che rimarrà alla villa. Dopo questo gesto, Sultan consegnerà a Serhat l’anello ricevuto dal marito, e gli darà la possibilità di scegliere la sua erede. Sempre a proposito di quest’ultimo, avrà il sospetto che qualcuno stia cercando di sfruttare illegalmente i terreni appartenenti alla sua famiglia.

Serhat comunica a Yildiz di volerla lasciare definitivamente

Intanto, Serhat e la prima moglie Melek continueranno a litigare [VIDEO], a causa della presenza di Yildiz. A quel punto, stanco dei continui conflitti, l’uomo deciderà di riportare Yildiz dai suoi genitori e le dirà di voler mettere fine al loro matrimonio.

Tuttavia, la situazione degenererà, quando Asir reagirà con estrema violenza, dato che minaccerà di uccidere Serhat, puntandogli contro la sua pistola. Nel bel mezzo della colluttazione, Asir finirà per ferire sua sorella Yildiz al petto, con la convinzione che una donna possa lasciare la propria casa soltanto da sposa o da morta.

Riepilogo: Melek ha lasciato il marito Serhat

In precedenza, Melek è fuggita via, dopo aver lasciato il marito Serhat nel corso di una festa, scatenando un vero e proprio scandalo. La ragazza però ha fatto i conti con Izzet, un uomo di Meryem, che ha avuto il compito di eliminarla. Il piano è fallito, poiché ad avere la peggio durante lo scontro è stato proprio l'uomo, perdendo la vita tragicamente.