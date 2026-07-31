Nell’undicesima puntata della soap turca L’erede, che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 7 agosto 2026 come sempre in prima serata, il protagonista Serhat rischierà di finire di nuovo in carcere, invece Melek metterà alle strette Nida.

Zeynel accetta di testimoniare contro Serhat

Zeynel non potrà testimoniare contro Serhat in tribunale, dopo essere stato picchiato da Asir.

Nel contempo, Yildiz non si arrenderà al fatto che il marito Serhat la consideri come una sorella, visto che sarà decisa a conquistarlo. Poco dopo, Melek cercherà di far capire a Yildiz di non essere sua nemica.

Ben presto, Serhat verrà scagionato, ma continueranno delle indagini su di lui. L’uomo dovrà continuare a guardarsi le spalle dal fratello Akif, che tramerà ancora contro di lui con la famiglia Kordali.

Tuttavia, per non destare alcun sospetto, Akif organizzerà una festa per il fratello Serhat. Quest’ultimo scatenerà la furia di Asir, quando manderà i musicisti a casa Kordali. Appena si riprenderà, Zeynel accetterà di rilasciare una testimonianza a sfavore di Serhat.

Serhat accetta la proposta del capo Zyan

Successivamente, Serhat sarà costretto a cedere dei terreni al capo Zyan, altrimenti finirà di nuovo in prigione. Nel contempo, Melek ricatterà Nida, la moglie di Asir, costringendola a scoprire il nascondiglio di Zeynel, se non vorrà che venga alla luce la sua relazione clandestina con Akif.

Serhat accetterà la proposta del capo Zyan, mentre continueranno le ricerche per trovare Zeynep. A quel punto, ci sarà l’intervento di Yildiz, la quale prenderà una decisione, per non far arrestare di nuovo il marito.

Riepilogo sull’arresto di Serhat

Negli episodi già andati in onda, Akif è riuscito a ingannare il contrabbandiere Zeynel, facendogli credere di essere suo fratello Serhat. Quest’ultimo ha fatto i conti con la giustizia ingiustamente, appena la merce rubata da suo fratello è stata ritrovata nel suo magazzino. In precedenza, Akif non è riuscito a diventare l’erede legittimo della sua famiglia, poiché Serhat ha rivendicato il ruolo che loro padre avrebbe affidato a lui. Da quel momento in poi, Akif ha avviato la sua vendetta contro il fratello, per fargliela pagare.