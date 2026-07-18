Nei nuovi episodi della soap turca L’erede, il protagonista Serhat sarà vittima di un piano del fratello Akif, il quale lo farà assicurare alla giustizia ingiustamente, con l’obiettivo di tornare a essere il capo della loro famiglia.

Akif deruba i Kordagli, Zeynel finisce in prigione

Ben presto, Akif si presenterà al contrabbandiere Zeynel, facendogli credere di essere suo fratello Serhat. A quel punto, Akif approfitterà del travestimento, per rubare i reperti storici di valore dei Kordagli, ma durante lo scambio di merce nel villaggio avverrà una sparatoria.

Dopo aver fatto irruzione nel posto, Asir farà arrestare Zeynel e lo sottoporrà a un interrogatorio. Akif invece si darà alla fuga, e fingerà di voler aiutare suo fratello Serhat a sfuggire alla polizia.

Serhat cade nella trappola di Akif

Le anticipazioni turche, raccontano che Akif stringerà un patto con i Kordagli: accetterà di nascondere la merce rubata nel magazzino di suo fratello Serhat, se si schiereranno dalla sua parte, appena sarà lui a comandare nella sua famiglia.

A causa di Akif, le forze dell’ordine arresteranno Serhat, il quale non potrà dimostrare la sua innocenza per mancanze di prove, dopo essere caduto nella trappola del fratello.

Riepilogo sullo scontro tra Akif e Serhat

Inizialmente, a seguito della morte del padre Beir Yelduran, Akif si era proclamato erede legittimo a capo della famiglia.

A ostacolarlo però, ci ha pensato suo fratello Serhat, reclamando lo stesso ruolo, per avergli fatto presente che loro padre aveva designato lui come suo successore. Non sono mancate tensioni all’interno della famiglia, al punto che Akif ha accusato Serhat dell’uccisione di loro padre. Dopo aver cacciato Akif di casa in preda alla furia, Serhat è stato costretto a sposare Yildiz, nel tentativo di porre fine a una lunga faida tra le loro due famiglie. Durante il matrimonio celebrato con il rito religioso, Melek ha fatto irruzione e ha annunciato che Serhat è suo marito. Quest’ultimo, si è pentito presto di aver sposato un’altra donna, infatti, ha deciso di riportare Yildiz dai suoi genitori, scatenando la furia di Asir, che ha finito per ferire la sorella al petto con un colpo di pistola.