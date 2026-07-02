A oltre quarant'anni dalla conclusione della sua storica messa in onda, La Casa nella Prateria torna sugli schermi grazie a una nuova produzione Netflix, con debutto fissato per il 9 luglio. Questo reboot propone una rilettura contemporanea della celebre saga letteraria ispirata ai racconti d’infanzia di Laura Ingalls Wilder, ambientata nel Midwest degli Stati Uniti alla fine dell’Ottocento. Il cuore narrativo rimane fedele all'originale, concentrandosi sulla famiglia Ingalls, pronta a intraprendere ancora una volta il viaggio verso l’Ovest per costruire una nuova vita a Independence, nel Kansas.

Il nuovo cast vede Alice Halsey interpretare la volitiva giovane Laura Ingalls, mentre Skywalker Hughes veste i panni della sorella maggiore Mary. Luke Bracey è Charles Ingalls, il capofamiglia (Pa), e Crosby Fitzgerald interpreta Caroline Ingalls (Ma). Il primo teaser trailer diffuso presenta la famiglia unita dalla ricerca della felicità e dalla forza dei legami, con una narrazione che alterna momenti di serenità a prove difficili. Tra queste, incendi, malattie, lupi e le dure condizioni della vita di frontiera. Ad accompagnare Laura nelle sue avventure e nella crescita c’è l’immancabile fedele cane Jack.

Il ritorno di un'icona televisiva

Tra il 1974 e il 1983, la serie originale trasmessa dalla NBC riscosse un successo mondiale, superando i 200 episodi.

In Italia, La Casa nella Prateria divenne un vero e proprio fenomeno di costume, anche grazie alla presenza di Michael Landon come produttore esecutivo e attore nel ruolo di Charles Ingalls, affiancato dalla giovane Melissa Gilbert nei panni di Laura. Gilbert, scelta tra cinquecento candidate e cresciuta letteralmente con il personaggio, ha continuato la sua carriera artistica, mentre Landon è scomparso nel 1991. Il remake Netflix, guidato dalla showrunner Rebecca Sonnenshine, mantiene intatti i valori fondanti della saga: le difficoltà quotidiane, l’ottimismo e la forza della famiglia. Sonnenshine ha dichiarato di essersi «profondamente innamorata dei libri quando aveva cinque anni», e che questi l'hanno «ispirata a diventare una scrittrice e una filmmaker», esprimendo entusiasmo e onore nell'adattare queste storie per il nuovo pubblico globale di Netflix.

La serie non si configura solo come un dramma familiare, ma si presenta anche come un’epopea della sopravvivenza, offrendo uno sguardo approfondito sulle origini dell’Ovest americano attraverso le lotte e i successi dei pionieri.

Innovazione narrativa e la Nazione Osage

Una delle principali innovazioni del reboot consiste nell’attenzione riservata alla rappresentazione dei popoli nativi americani. Per la prima volta, infatti, accanto alla storia della famiglia Ingalls viene raccontata quella di una famiglia appartenente alla Nazione Osage, popolo nativo americano che abitava quei territori prima dell’arrivo dei coloni. Nel trailer vengono introdotti nuovi personaggi come Mitchell, sua moglie White Sun e la giovane Good Eagle.

La produzione si è avvalsa della consulenza di esperti culturali Osage, studiosi e artisti nativi per garantire una maggiore accuratezza storica e una narrazione rispettosa delle diverse prospettive culturali. Questa scelta riflette la volontà di offrire una visione più complessa e contestualizzata delle dinamiche tra coloni e popolazioni indigene.

La serie Netflix si propone quindi come un ponte tra la tradizione della saga letteraria e la sensibilità del pubblico contemporaneo, mantenendo il nucleo narrativo degli Ingalls ma arricchendolo di nuovi punti di vista e di un aggiornamento dei linguaggi. Gli spettatori potranno riscoprire l’avventura della conquista del West e le sfide quotidiane della vita di frontiera anche attraverso lo sguardo delle comunità native, elemento su cui la produzione pone particolare attenzione.