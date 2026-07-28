Suri Cruise, unica figlia nata nel 2006 dal matrimonio tra Tom Cruise e Katie Holmes, ha ufficialmente rinunciato al celebre cognome paterno. La giovane ha scelto di adottare il secondo nome della madre, diventando così Suri Noelle. Questa decisione segna una rottura definitiva con la figura del padre, dal quale Suri è stata distante fin dal divorzio dei genitori nel 2012. Già da tempo, la ventenne utilizzava il nome Suri Noelle sia nella sua vita privata che in ambito accademico, anticipando l'ufficializzazione.

Cresciuta a New York sotto la cura esclusiva della madre, Suri ha intrapreso il suo percorso universitario a Pittsburgh, dove attualmente frequenta il terzo anno presso la School of Drama della Carnegie Mellon University, specializzandosi in teatro musicale.

Il rapporto con Tom Cruise è descritto come inesistente: padre e figlia non sono stati visti insieme in pubblico dal 2012. L'attore non avrebbe preso parte a momenti significativi della vita della figlia, inclusa la cerimonia di diploma al liceo LaGuardia High School. È stato inoltre precisato che Suri non ha mai beneficiato di alcun fondo fiduciario paterno.

L'ufficialità del cambio di nome e il suo significato

La scelta di cambiare cognome ha acquisito una dimensione pubblica già in occasione del diploma di Suri nel 2024, quando la giovane si era presentata come Suri Noelle. L'ufficialità legale del cambio di nome è stata poi confermata dai registri degli elettori della Pennsylvania. Nata il 18 aprile 2006, Suri fece il suo debutto pubblico in un celebre servizio fotografico realizzato da Annie Leibovitz per Vanity Fair, che la ritrasse ancora neonata insieme ai genitori.

Katie Holmes e Tom Cruise si erano uniti in matrimonio nel 2006, per poi divorziare sei anni più tardi. Le dinamiche familiari successive al divorzio hanno contribuito all'isolamento del padre dalla vita della figlia, un fatto evidenziato dall'assenza di incontri pubblici tra i due negli ultimi anni. La scelta del cognome Noelle rafforza il legame viscerale con la madre, sottolineando la centralità di Katie Holmes nel percorso di vita e nella formazione identitaria di Suri.

Un trend tra i figli delle celebrità di Hollywood

La vicenda di Suri Noelle non è un caso isolato nel panorama delle celebrità. Anche altri figli di personaggi famosi hanno recentemente optato per un cambio di cognome, abbandonando quello paterno.

Tra questi, Vivienne, la figlia minore di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha presentato una richiesta formale alla Corte superiore della contea di Los Angeles per legalizzare il nome Vivienne Marcheline Jolie, eliminando il cognome "Pitt". Una decisione simile è stata presa dai fratelli Shiloh, Zahara e Maddox, i quali hanno avviato le procedure per adottare il solo cognome materno. La frattura familiare tra i figli e Brad Pitt affonderebbe le radici in un alterco avvenuto nel 2016 su un volo privato, episodio che portò a un'indagine dell’FBI, dalla quale Pitt fu successivamente scagionato.

Nel contesto hollywoodiano, il cambio di cognome da parte dei figli di personaggi celebri emerge come un segnale di distacco simbolico e concreto.

Tale scelta è spesso motivata da relazioni familiari complesse, frequentemente caratterizzate da distanza emotiva e fisica tra genitori e figli. Nel caso specifico di Suri, questa decisione sancisce una nuova identità, autonoma e profondamente radicata nel legame materno, mentre la giovane si prepara a una carriera come futura artista nel campo del teatro musicale alla Carnegie Mellon University.