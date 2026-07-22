A dieci anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, il celebre film ‘La La Land’, diretto dal regista Damien Chazelle, torna a far parlare di sé. Questa volta, l'attenzione è focalizzata su un dettaglio iconico della sua locandina originale, che ha suscitato discussioni e richieste di modifica per un decennio. Nel poster che ha accompagnato l'uscita del film, i protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling sono immortalati in una posa di danza suggestiva, con i bracci tesi verso il cielo, sulle note della memorabile canzone ‘A Lovely Night’. Tuttavia, un particolare ha catturato l'attenzione e, in particolare, il disappunto dello stesso attore Ryan Gosling: la posizione della sua mano, leggermente inclinata verso il basso, in contrasto con quella della sua collega.

La "La La Hand": la battaglia di Ryan Gosling per un dettaglio

La questione della mano di Gosling sul poster è diventata un vero e proprio tormentone per l'attore, che non ha esitato a esprimere pubblicamente il suo disappunto in numerose occasioni. Ryan Gosling ha ironicamente ribattezzato quel particolare “La La Hand”, sottolineando quanto quel piccolo dettaglio fosse per lui fonte di fastidio. In diverse interviste e partecipazioni a talk show, l'attore ha raccontato la genesi di quella posa e il suo rammarico. Durante le riprese della scena che sarebbe poi diventata l'immagine simbolo del film, Gosling aveva una sua visione: pensava che tenere la mano in una posizione più piatta potesse risultare più "figo" o interessante, nonostante i suggerimenti contrari ricevuti sul set.

Questa convinzione iniziale si è poi trasformata in un desiderio persistente di correzione. Per anni, infatti, Gosling ha continuato a sollecitare la casa di produzione Lionsgate affinché intervenisse per modificare quel particolare che lo tormentava.

Il decennale e la locandina rivisitata: un omaggio al film

Finalmente, in occasione del decimo anniversario del film, la richiesta di Ryan Gosling è stata accolta. La produzione ha deciso di celebrare questo importante traguardo esaudendo il desiderio dell'attore. La nuova locandina di ‘La La Land’ mostra ora la mano di Gosling piegata verso l'alto, in perfetta simmetria con quella di Emma Stone, creando un'immagine più armoniosa e fedele all'intento originale della scena.

Questo atteso restyling non è l'unica novità per i fan del musical. L'aggiornamento della locandina è accompagnato dal lancio di un nuovo trailer celebrativo, pensato per rievocare le emozioni e i successi del film. Inoltre, sono state organizzate una serie di proiezioni speciali negli Stati Uniti, previste per il 16 agosto. Queste proiezioni riporteranno ‘La La Land’ sul grande schermo per una giornata evento, permettendo al pubblico di rivivere la magia del film. Il musical, già acclamato dalla critica e vincitore di numerosi premi, dimostra così di mantenere vivo il suo legame con il pubblico, anche attraverso l'attenzione a dettagli che, pur minimi, possono fare una grande differenza nell'immaginario collettivo e nella percezione dell'opera.