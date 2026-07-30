La serie televisiva "La legge di Lidia Poët", ispirata alla figura della prima donna italiana iscritta all'Ordine degli Avvocati, debutta in chiaro su Rai 1 da martedì 25 agosto. La programmazione prevede due episodi per ciascuna delle tre serate: 25 agosto, 1° settembre e 8 settembre. Composta da sei episodi, la serie è prodotta da Groenlandia e ideata da Guido Iuculano e Davide Orsini, che hanno firmato la sceneggiatura con Elisa Dondi, Daniela Gambaro e Paolo Piccirillo.

La protagonista Matilda De Angelis interpreta Lidia Poët, una giovane donna che nella Torino ottocentesca sfida convenzioni e discriminazioni.

Costretta a rinunciare alla toga per sentenza della Corte d'Appello, Lidia persiste nel suo impegno per la giustizia. Collaborando con lo studio legale del fratello Enrico, trasforma ogni caso in occasione per affermare il suo talento e la sua libertà. Il cast include Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sara Lazzaro, Sinéad Thornhill e Dario Aita.

Un avvincente crime investigativo nella Torino ottocentesca

Ambientata e girata tra Torino e il Piemonte, la serie ritrae una società ottocentesca segnata da forti pregiudizi, mostrando le trasformazioni sociali. La regia di Matteo Rovere e Letizia Lamartire coniuga un rigoroso impianto storico con un linguaggio visivo moderno, con un racconto per il pubblico attuale.

Indagini e misteri affiancano una riflessione su indipendenza e uguaglianza, elevando la protagonista a simbolo di emancipazione. La fiction combina le atmosfere del crime investigativo con ironia e sentimenti, distinguendosi per l'accurata ricostruzione di ambienti e costumi dell'Italia di fine Ottocento, con riprese nei centri storici e luoghi iconici del Piemonte.

Lidia Poët: un simbolo di lotta per i diritti di genere

La vicenda di Lidia Poët, che ha ispirato la serie, narra della prima donna italiana iscritta all'albo degli avvocati. Un traguardo storico, seguito dalla sospensione dall'Ordine per una sentenza che precludeva alle donne la professione. Le sue battaglie, centrali nella fiction, sottolineano l'importanza delle prime avvocate e dei loro sforzi per il riconoscimento dei diritti di genere.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, fin dal XIX secolo, ha rivestito un ruolo chiave nella storia giuridica e sociale della città. Torino, con il suo patrimonio di palazzi storici e istituzioni legali, si conferma il contesto ideale per questa narrazione, ribadendo l'attenzione del servizio pubblico verso storie biografiche di impatto culturale e sociale.