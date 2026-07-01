Le prossime puntate de La Promessa , in particolare quelle che andranno in onda dal 6 al 12 luglio, saranno caratterizzate da nuovi sviluppi sentimentali, importanti decisioni e colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri all'interno del palazzo. Tra relazioni messe alla prova, ritorni inaspettati e trattative ancora tutte da definire, i protagonisti dovranno affrontare situazioni sempre più delicate. Tra le decisioni più difficili ci sarà quella presa da Leocadia. Convinta di voler proteggere sua figlia da una situazione sempre più complicata, la donna sceglierà di allontanarla dalla tenuta.

Per garantirle un futuro più sereno, le proporrà di lasciare temporaneamente La Promessa e di tornare in Svizzera per riprendere gli studi, nella speranza che la distanza possa metterla al riparo dai problemi che si stanno accumulando.

La Promessa, Enora mette Tono alle strette

Tra le vicende più importanti ci sarà quella che riguarda Enora e Tono. La giovane, insospettita dal comportamento del ragazzo, deciderà di affrontarlo direttamente per avere chiarimenti sul suo rapporto con Simona. Enora vorrà capire quale sia il vero legame che li unisce e perché Tono sembri evitare continuamente l'argomento. Tuttavia, le sue domande non otterranno le risposte sperate: il giovane preferirà chiudersi nel silenzio e rifiuterà di parlare della vicenda, alimentando ancora di più i dubbi e le preoccupazioni della ragazza.

Nel frattempo, Catalina e Martina riusciranno finalmente a superare le incomprensioni che avevano incrinato il loro rapporto. Dopo essersi riavvicinate, le due donne decideranno di unire le forze per raggiungere un obiettivo comune. Convinte che sia necessario recuperare un dialogo con il duca de Valladares, inizieranno a studiare una strategia che permetta loro di riottenere la sua fiducia e riaprire una trattativa che sembrava ormai definitivamente compromessa.

Angela sogna il matrimonio con Curro

Per Angela, invece, sarà un periodo ricco di entusiasmo e speranza. La giovane continuerà a vivere con grande emozione la sua storia d'amore con Curro, soprattutto dopo la proposta di matrimonio ricevuta dal ragazzo.

Felice per il passo compiuto dal suo innamorato, inizierà a immaginare il futuro che potrebbero costruire insieme, lasciandosi trasportare dall'idea di una nuova vita al suo fianco.

Situazione ben diversa per Pia e Ricardo. I due continueranno a vivere la loro relazione con discrezione, ma saranno perfettamente consapevoli che mantenere il segreto potrebbe diventare sempre più difficile. Entrambi temeranno soprattutto il momento in cui i proprietari della tenuta scopriranno la verità sulla loro storia. La paura delle possibili conseguenze e delle reazioni dei signori renderà il loro rapporto ancora più complicato da gestire.

Il capitano de la Mata arriva a sorpresa

Un evento del tutto inatteso movimenterà ulteriormente la vita a La Promessa.

Al palazzo farà infatti il suo ingresso il capitano de la Mata, il cui arrivo sorprenderà tutti i presenti. La sua comparsa improvvisa lascerà i protagonisti senza parole e aprirà nuovi scenari destinati a influenzare le vicende dei prossimi episodi.

Nel corso della settimana Manuel aggiornerà Tono ed Enora su una proposta ricevuta da Farrè. L'uomo gli offrirà ben ventimila pesetas per acquistare la sua quota, una cifra particolarmente importante che costringerà Manuel a riflettere attentamente sul da farsi. La proposta potrebbe infatti cambiare i suoi progetti e influire anche sulle decisioni degli altri interessati. Manuel dunque potrebbe cedere l'attività.

Infine, il duca de Valladares farà ritorno a La Promessa con l'intenzione di riprendere le trattative.

Tuttavia, l'uomo non sarà disposto a negoziare senza prima ottenere una precisa dimostrazione di rispetto. Prima di qualsiasi accordo, pretenderà infatti che siano Catalina e Martina a porgergli le proprie scuse. Solo dopo aver ricevuto le scuse che ritiene dovute si dirà disposto a sedersi nuovamente al tavolo delle trattative.

Le nuove puntate si preannunciano quindi ricche di emozioni, tra rapporti sentimentali sempre più complessi, scelte difficili e nuovi colpi di scena destinati a modificare gli equilibri all'interno della tenuta.