Le anticipazioni de La Promessa relative alle puntate che andranno in onda dal 13 al19 luglio 2026 rivelano che Angela metterà tutti gli abitanti della tenuta in allarme in quanto farà perdere le tracce di sé. Lorenzo, però, assumerà dei comportamenti particolari che porteranno a credere che sia lui l'artefice di questa scomparsa, Malgrado la preoccupazione, però, Leocadia non cederà ai suoi ricatti. Per quanto riguarda Catalina, invece, la donna origlierà in segreto Bartolome e scoprirà che l'ha insultata davanti a Martina e Jacobo. Manuel e Leocadia, invece, firmeranno un contratto.

Anticipazioni La Promessa dal 13 al 19 luglio: Angela sparisce

Nel corso delle prossime puntate de La Promessa sarà al centro dell'attenzione la scomparsa di Angela. La donna sparirà dalla tenuta senza dare spiegazioni a nessuno. A palazzo tutti si mobiliteranno per cercare di trovarla. Curro si mostrerà particolarmente preoccupato per il destino di Angela, al punto da rivolgersi a Lorenzo, accusandolo di c'entrare qualcosa con l'accaduto. L'uomo, però, negherà di essere coinvolto nella faccenda.

Lorenzo minaccia Leocadia, Curro, Maria e Samuel vanno a cercare Angela

Curro, Maria e Samuel, allora, decideranno di agire autonomamente andando alla ricerca della scomparsa. I tre si recheranno nella grotta dove tempo prima era stata tenuta prigioniera Maria per opera di Valentin.

Lorenzo, dal canto suo, si rivolgerà a Leocadia e chiederà la mano di Angela in cambio del suo ritrovamento. La donna, però, malgrado sia in ansia per la giovane, non cederà ai ricatti del suo interlocutore. Cristobal, nel frattempo, maturerà il dubbio di essere il padre di Angela, ma Leocadia negherà.

Tono ed Enora discutono a causa di Simona, Catalina scopre che Bartolome l'ha insultata

Su di un altro versante, invece, si vedrà che l'avvicinamento tra Tono e Simona inizierà a compromettere le sorti del rapporto con Enora. Quest'ultima si arrabbierà pretendendo dall'uomo maggiori certezze e sincerità. Lui le dirà di essersi avvicinato a Simona solamente per lei. Dopo un po' di tempo poi Tono troverà il coraggio di parlare con maggiore sincerità a Simona, sta di fatto che andrà da lei e affronterà la situazione.

Catalina ascolterà di nascosto uno sfogo di Bartolome e, con grande rammarico, ascolterà che quest'ultimo l'abbia insultata parlando con Martina e Jacobo. Manuel e Locadia, infine, firmeranno il contratto che prevedrà che Manuel sia a capo dell'azienda per altri 5 anni.