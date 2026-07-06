Nelle puntate de La Promessa in onda da lunedì 13 luglio a domenica 19 luglio alle 19:45 su Rete 4, la tenuta verrà travolta da un evento destinato a cambiare gli equilibri: Angela sparirà senza lasciare tracce, scatenando un’ondata di panico che coinvolgerà ogni membro della casa. Mentre la ricerca si farà sempre più frenetica, le dinamiche sentimentali dei giovani verranno messe sotto pressione da gelosie, confessioni e verità rimaste troppo a lungo in silenzio. Sullo sfondo, un nuovo accordo professionale e antichi rancori renderanno la settimana ancora più incandescente.

Angela svanirà nel nulla e Curro punterà il dito contro Lorenzo

La notte trascorrerà senza che Angela faccia ritorno a Palazzo, e il suo improvviso silenzio farà scattare l’allarme. Curro, incapace di restare a guardare, perderà la calma e si presenterà davanti a Lorenzo, convinto che l’uomo sappia più di quanto voglia ammettere. Lorenzo respingerà ogni accusa, ma il suo atteggiamento ambiguo alimenterà ulteriormente i sospetti. La tensione tra i due crescerà fino a diventare un vero braccio di ferro psicologico, con Curro deciso a non arretrare. Intanto Tono vivrà un momento di forte instabilità emotiva. L’avvicinamento con Simona incrinerà il rapporto con Enora, che pretenderà chiarezza e trasparenza.

Il giovane proverà a spiegare che si è avvicinato a Simona solo per proteggerla, ma le sue parole non riusciranno a spegnere il malessere che si è insinuato nella coppia. Le dinamiche tra i tre diventeranno sempre più complesse, intrecciandosi con la tensione generale che domina la tenuta. Determinato a ritrovare Angela, Curro si unirà a Maria e Samuel per una ricerca clandestina nella grotta dove Maria era stata rinchiusa da Valentin. La paura che la ragazza possa essere vittima di un nuovo rapimento renderà ogni passo più urgente. Nel frattempo, Lorenzo continuerà a esercitare pressione su Leocadia, arrivando a proporre un patto inquietante: la mano di Angela in cambio del suo ritrovamento.

Leocadia rifiuterà con fermezza, decisa a non cedere a ricatti che potrebbero distruggere la vita della figlia.

Verità taciute, rancori nascosti e un contratto che cambierà tutto

La settimana sarà segnata anche da rivelazioni delicate. Cristóbal chiederà a Leocadia se sia lui il padre di Angela, ma la donna negherà senza esitazioni, lasciando aperta una crepa di dubbi che nessuno avrà il coraggio di affrontare. La domanda, però, farà emergere tensioni che covavano da tempo, insinuandosi come un’ombra nelle dinamiche familiari. In un altro angolo della tenuta, Catalina ascolterà di nascosto Bartolome mentre la insulta davanti a Martina e Jacobo. Le parole dell’uomo colpiranno la giovane con violenza, rivelando un rancore che si nasconde dietro una facciata di cordialità.

Catalina comprenderà che la sua posizione è più fragile di quanto immaginasse e che le ostilità attorno a lei sono pronte a emergere. Sul fronte professionale, Manuel e Leocadia firmeranno un contratto che avrà conseguenze decisive: per i prossimi cinque anni Manuel guiderà la gestione tecnica dell’impresa. Una responsabilità che potrebbe consolidare la sua autorità, ma che rischia anche di esporlo a nuove tensioni interne e a rivalità mai sopite. Nel frattempo, Tono troverà finalmente il coraggio di parlare spontaneamente con Simona, un gesto che potrebbe cambiare gli equilibri del suo rapporto con Enora. Le dinamiche sentimentali dei giovani della tenuta si intrecceranno così con la drammatica ricerca di Angela, creando una settimana carica di emozioni, sospetti e colpi di scena.