Le anticipazioni della soap opera spagnola La Promessa al 2 agosto annunciano che Catalina verrà minacciata dal Barone De Valladares per poi cadere vittima delle sue macchinazioni e perdere i suoi figli. Enora continuerà a lavorare con Manuel e Tora nonostante quest'ultimo le abbia proposto di sposarsi. Nel frattempo, Lorenzo cercherà di difedenre il sogno d'amore di Angela e Curro di fronte alla freddeza di Leocadia. Pia soffrira all'idea di lasciare Diego mentre Lope si allontanerà da Vera.

Caterina medita di lasciare la tenuta

Il barone DeValladares minaccerà pesantemente Catalina e la sua famiglia, spaventandola a morte.

Da quel momento in poi la donna inizierà a temere seriamente per l'incolumità dei suoi figli e chiederà ad Adriano di lasciare laTenuta insieme a lei. L'uomo saràmolto combattuto se seguire il suo cuore o lasciarsi condizionare dallla paura di perdere ogni possedimento.

Più tardi, Catalina non riuscirà più a gestire la paura nei confronti del barone ed ideerà un piano per fuggire insieme ai suoi figli. La fuga però verrà presto interrotta dall'intervento di De Valladares che la sorprenderà in strada e la costringerà a separarsi dai suoi figli, rinchiudendola in un posto lontano dallaTenuta dopo aver scritto una lettera d'addio per la sua famiglia.

Enora non si pronuncia sulle nozze

Manuel e Tono continueranno a lavorare insieme ad Enoro nella speranza di trovare il progetto giusto da portare avanti per il bene degli affari di famiglia.

In seguito, la domestica proporrà di utilizzare una lega metallica, cambiando drasticamente il destino del loro lavoro. Nel frattempo, si diffonderà rapidamente la notizia della proposta di matrimonio di Tono ad Enora. Nonostante ciò la giovane non se la sentirà ancora di dare una risposta al proprio pretendente e si prenderà del tempo per riflettere.

Manuel decide di aiutare Pia

Lorenzo tenterà di convincere Leocadia a permettere ad Angela di sposare Curro. La donna inizialmente si rifiuterà di acconsentire alle nozze, convinta che fra i due giovani non ci sia nulla. In seguito però cambierò idea dopo aver spiato Angela e Curro mentre si baciano e pianificano la loro fuga d'amore.

Don Cristobal rimarrà fermo nella sua decisione di mandare via Pia ad Aranjuez.

La donna sarà disperata perchè vorrebbe rimanere e non separarsi dal piccolo Diego. Manuel lo verrò a sapere e cercherà di impedire il suo trasferimento. A quel punto, Don Cristobal affermerà di aver già ottenuto l'approvazione del marchese di Leocadia. Infine, Vera cercherà di riavvicinarsi a Lope dopo averlo spinto ma lui rimarrà molto freddo nei suoi confronti.