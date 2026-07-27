Nelle puntate di La Promessa previste da lunedì 3 a domenica 9 agosto alle 19:45 su Rete 4, con l’ulteriore appuntamento in prima serata di sabato 8 agosto, l’atmosfera alla tenuta si farà incandescente. Le dinamiche interne esploderanno in una serie di contrasti che coinvolgeranno ogni livello della casa, mentre sospetti e manovre nascoste inizieranno a emergere con forza. Curro si scaglierà contro Cristóbal, accusandolo di aver orchestrato l’allontanamento di Pía per isolarla da Ricardo, trasformando un semplice dissenso in un vero caso di manipolazione.

Parallelamente, Leocadia confiderà al capitano che la sparizione di Catalina non rappresenta un episodio isolato, ma il segnale di un disegno più vasto e pericoloso che potrebbe travolgere l’intera tenuta. La rivelazione getterà nel panico Martina, che inizierà a collegare l’addio improvviso della cugina all’ultimo, inquietante confronto con il barone de Valladares, intuizione che la spingerà a cercare risposte senza attendere il consenso di nessuno. In questo clima già esasperato, il marchese tenterà di intervenire sul fronte familiare, provando a convincere Leocadia a interrompere il fidanzamento tra Ángela e Lorenzo, convinto che quell’unione sia destinata a generare nuove fratture e a compromettere definitivamente la fragile pace della casa.

Curro contro Cristóbal, Catalina scomparsa e un fidanzamento da annullare

La settimana si aprirà con un clima incandescente: Curro deciderà di rompere ogni indugio e accuserà Cristóbal di aver allontanato Pía con una scusa costruita ad arte, convinto che dietro quella scelta ci fosse la volontà di separarla da Ricardo. Nel frattempo Leocadia confiderà al capitano che la scomparsa di Catalina non è un episodio isolato, ma l’avvio di qualcosa di più oscuro, un disegno che lei stessa non riesce a decifrare e che considera una minaccia per l’intera tenuta. La tensione crescerà ulteriormente quando Martina, sempre più turbata, inizierà a collegare l’addio improvviso della cugina all’incontro con il barone de Valladares, intuendo che dietro quella visita si nasconda una verità che nessuno ha il coraggio di affrontare.

Consapevole del rischio che tutto possa degenerare, il marchese tenterà di intervenire sul fronte familiare, cercando di convincere Leocadia a fermare il fidanzamento tra Ángela e Lorenzo, certo che quell’unione non farà altro che alimentare le tensioni già esplosive all’interno del palazzo.

Petra peggiora, Curro e Ángela pronti alla fuga, mentre Cristóbal introduce nuove punizioni

Lo stato di Petra precipiterà rapidamente, tanto da spingere Samuel a pretendere l’intervento di un medico, convinto che la donna stia celando un malessere ben più serio di quanto voglia ammettere. Parallelamente, la pressione esercitata da Lorenzo diventerà insostenibile per Curro e Ángela, che sceglieranno di allontanarsi dalla tenuta per sottrarsi al controllo dell’uomo e difendere la loro storia.

Ma proprio quel legame finirà al centro di un nuovo scontro: Leocadia, dopo aver assistito al bacio tra i due, avvertirà Ángela che anche il capitano è ormai al corrente della relazione. La donna, preoccupata per le conseguenze, la spingerà a troncare tutto, sostenendo che quel sentimento rappresenti un rischio troppo grande e che potrebbe compromettere irrimediabilmente il futuro di entrambi.