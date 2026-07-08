Pia confesserà a Ricardo il suo grande segreto nelle prossime puntate de La Promessa: "Leocadia ha eliminato Jana", gli dirà spiegandogli che non ne ha parlato con nessuno.

Le anticipazioni rivelano che Pia sarà tormentata dai sensi di colpa nei confronti di Curro, ignaro che la sua futura suocera abbia tolto la vita a sua sorella. Il consiglio di Ricardo, però, sarà aspettare fino alle sue nozze con Angela per dirgli tutto e proteggere il matrimonio.

Pia e Ricardo divisi a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia e Ricardo saranno protagonisti con una separazione che sembrerà insanabile.

Il grande amore sarà spezzato da Cristobal e dopo mesi di lontananza Pia e Ricardo torneranno a lavorare insieme, ma niente sarà come prima. All'inizio tra i due ci sarà un rapporto unicamente professionale e solo dopo diverse settimane si ricostruirà un'amicizia basata sulla fiducia e l'affetto. A riavvicinare Pia e Ricardo sarà un evento drammatico: la morte di Santos. La domestica starà accanto a suo ex in questo momento terribile e almeno la loro amicizia sarà salva. In questo periodo difficile ci sarà un altro episodio che scuoterà le trame: Pia scoprirà che Leocadia ha ucciso Jana. Questa novità manderà in crisi la domestica che non avrà il coraggio di rivelare tutto a Curro, in partenza per Madrid con Angela per riacquistare il suo titolo nobiliare.

Pia vivrà momenti difficili, combattuta tra la paura di rovinare il momento felice del suo amico, prossimo alle nozze con Angela, e il senso di giustizia.

Curro e Angela ignari del grande segreto di Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia deciderà di tacere con Curro e non gli dirà nulla di quello che ha scoperto. Il giovane partirà per Madrid con il cuore leggero, ma Pia sarà a dir poco tormentata dal senso di colpa. L'umore della donna si ripercuoterà inevitabilmente sul lavoro e Ricardo non potrà essere indifferente alla sua sofferenza. L'uomo netterà Pia alle strette chiedendole cosa la affligge e lei crollerà in lacrime. "Leocadia ha tolto la vita a Jana", dirà, "Curro non sa che la sua futura suocera è l'assassina di sua sorella". Ricardo sarà sconvolto da questa rivelazione, ma consiglierà a Pia di restare in silenzio, almeno fino alle nozze tra Curro e Angela.