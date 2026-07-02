Vera si troverà faccia a faccia con suo padre a La Promessa nelle prossime puntate: il duca andrà al palazzo per degli affari con Manuel e rivedrà sua figlia.

Le anticipazioni rivelano che la reazione del padre di Vera sarà amorevole e inaspettata: "Temevo di non rivederti mai più", dirà l'uomo, emozionato e pronto a riportare sua figlia a casa falla sua famiglia.

Vera e Federico si riabbracceranno a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grandi novità per Vera. Dopo aver saputo che suo fratello Federico sente la sua mancanza, la ragazza chiederà a Lope di aiutarla ad incontrarlo.

L'abbraccio tanto atteso di Vera e suo fratello arriverà presto e fortunatamente andrà tutto bene. Il duca di Carril non saprà nulla di sua figlia ancora per diverso tempo. All'improvviso, però, le cose cambieranno quando Manuel e suo cugino Ciro inizieranno a fare affari con lui. Vera si nasconderà nel palazzo e pur di non farsi vedere da suo padre durante le sue visite inventerà che ha la febbre. Un momento di distrazione, tuttavia, basterà a mandare all'aria i piani di Vera. La cameriera si troverà nel corridoio quando di sfuggita incrocerà lo sguardo del duca di Carril. La ragazza tornerà in camera sperando che suo padre non l'abbia riconosciuta, ma non sarà così. Poco dopo, Cristobal convocherà Vera in ufficio e ad attenderla ci sarà proprio suo padre.

Il maggiordomo, ignaro del loro legame, li lascerà soli.

L'incontro tra il duca di Carril e Vera al palazzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, l'incontro tra Vera e suo padre andrà in un modo del tutto inaspettato. La ragazza si aspetterà rimproveri e minacce da parte del duca che invece sarà molto dolce e premuroso con lei. "Temevo di non rivederti mai più, ringrazio il cielo", dirà l'uomo emozionato. Vera si aprirà con suo padre e gli dirà che si è nascosta a La Promessa perché lo temeva. Il duca di Carril sarà molto felice: "Cerco un modo per riportarti a casa", dirà, "Troveremo una spiegazione da dare a tutti". Vera sarà commossa, ma potrà fidarsi davvero di suo padre? Dopo l'incontro, la ragazza si confiderà con i suoi colleghi, pronta a dare un'altra possibilità alla famiglia.