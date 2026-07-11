Angela sparerà contro Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa: le provocazioni dell'uomo saranno tali che la figlia di Leocadia non ne potrà più.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo umilierà Angela di fronte a Curro, dicendole che presto sarà sua moglie. La ragazza sfogherà tutto il suo odio e prenderà l'arma del suo fidanzato per eliminare Lorenzo. Una volta premuto il grilletto, però, scoprirà che la pistola era scarica.

Lorenzo nelle mani di Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo tornerà e inizierà un incubo per Angela e Curro.

La loro fuga sarà spenta sul nascere, perché il Capitano farà sequestrare Angela e la terrà nascosta fino a quando Leocadia non cederà alla sua richiesta: dare sua figlia in sposa. La signora De Figueroa dirà di sì a Lorenzo, sia per salvare la vita di Angela e sia per impedirgli di denunciarla per l'omicidio di Jana. Appena tornata libera, Angela sarà terrorizzata all'idea di un matrimonio con l'uomo che odia di più. Curro non starà a guardare e studierà un piano per vendicarsi di Lorenzo: lo rapirà e lo torturerà fino alla confessione dell'omicidio di Jana. L'uomo non cederà e sarà più volte sul punto di perdere la vita, perché Curro giocherà con lui alla roulette russa. Angela salverà la vita a Lorenzo arrivando appena in tempo: la ragazza supplicherà Curro di non sparare e lui la ascolterà.

Il peggio, però, dovrà ancora arrivare. Una volta salvo, Lorenzo sfogherà tutto il suo odio contro i ragazzi e giurerà a Angela che quando sarà sua moglie la addomesticherà come si fa con gli animali.

Angela raggiungerà il suo limite

Nelle prossime puntate de La Promessa, Angela sarà al centro delle provocazioni di Lorenzo. Sebbene legato e provato dalle botte ricevute, il Capitano continuerà a riempire di insulti Curro e Angela. Quest'ultima, pentita di avergli salvato la vita, prenderà l'arma di Curro e premerà il grilletto contro Lorenzo. Saranno attimi di puro terrore e, forse per la prima volta, anche il Capitano temerà davvero per la sua incolumità. Il proiettile, però non partirà perché l'arma non era carica. Angela scapperà via in lacrime e Curro la seguirà, mentre Lorenzo lo accuserà di essere un codardo.