Cambio di programmazione per La Promessa nella serata di sabato 25 luglio. La soap spagnola di Rete 4 subirà una riduzione della durata complessiva rispetto all'appuntamento della settimana precedente. La messa in onda, infatti, terminerà intorno alle 23:45, senza prolungarsi fino alle 00:05 circa come accaduto nell'ultimo sabato.
La Promessa si ferma alle 23:45: prime time più breve
Per il nuovo appuntamento del 25 luglio, i telespettatori assisteranno a una serata più corta dedicata alle vicende di Cruz, Jana e degli altri protagonisti della soap.
La programmazione predisposta da Rete 4 prevede infatti una riduzione della durata complessiva del prime time, con la conclusione della messa in onda intorno alle 23:45. Una variazione che comporterà un numero inferiore di episodi trasmessi rispetto alla lunga maratona proposta nei giorni scorsi.
Stop alla maratona fino a mezzanotte
La settimana precedente, La Promessa aveva occupato gran parte della fascia serale, andando in onda fino alle 00:05 circa. Una scelta eccezionale che aveva consentito al pubblico di seguire numerosi episodi consecutivi.
Sabato 25 luglio, invece, il palinsesto subirà un cambio: la soap lascerà spazio al resto della programmazione già alle 23:45, tornando così a una durata più contenuta.
La soap resta protagonista dell'estate di Rete 4
Nonostante la riduzione della fascia serale, La Promessa continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto di Rete 4. La soap spagnola conferma infatti un pubblico affezionato, interessato ai continui colpi di scena che coinvolgono i protagonisti della tenuta dei marchesi di Luján.
Il cambiamento previsto per il 25 luglio riguarda esclusivamente la durata della messa in onda, senza modificare la presenza della serie nella programmazione della rete.
Quando finisce La Promessa il 25 luglio
L'appuntamento con La Promessa è confermato sabato 25 luglio in prima serata su Rete 4, ma con una durata ridotta rispetto alla settimana precedente. Salvo ulteriori modifiche di palinsesto, la soap terminerà intorno alle ore 23:45, con circa venti minuti in meno rispetto all'ultimo appuntamento serale andato in onda fino alle 00:05.