Brutte notizie per gli appassionati de La Promessa. La celebre soap opera spagnola subirà un cambio di programmazione nella giornata di sabato 1° agosto, quando non andrà in onda nell'abituale appuntamento di prima serata su Rete 4.
Una variazione che sorprenderà il pubblico, soprattutto alla luce degli ottimi risultati d'ascolto registrati nelle ultime settimane, con la fiction capace di conquistare punte vicine al 10% di share anche nella fascia serale.
La Promessa non va in onda in prima serata sabato 1° agosto
Per la serata di sabato 1° agosto, i vertici Mediaset hanno deciso di modificare il palinsesto di Rete 4, cancellando l'appuntamento in prime time con La Promessa.
La soap, che nelle ultime settimane ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico italiano, lascerà spazio alla programmazione cinematografica.
Gli spettatori che erano pronti a seguire le nuove vicende ambientate nel celebre palazzo dovranno quindi attendere i successivi appuntamenti per ritrovare i loro protagonisti preferiti.
Al posto della soap arriva il film "Due settimane per innamorarsi"
A occupare la fascia della prima serata di Rete 4 sarà il film "Due settimane per innamorarsi", scelto dall'emittente per la programmazione del sabato sera.
Si tratta quindi di uno stop temporaneo per La Promessa, che non rappresenta una cancellazione definitiva dal palinsesto, ma soltanto una modifica legata alla programmazione della rete.
La soap resta confermata nel preserale
Nonostante la sospensione dell'appuntamento serale, La Promessa continuerà regolarmente ad andare in onda nel preserale, mantenendo il consueto spazio delle 19:40, dove vengono trasmessi gli episodi in prima visione assoluta.
I telespettatori potranno quindi continuare a seguire gli sviluppi della trama senza interruzioni nella fascia quotidiana, che resta confermata nel palinsesto Mediaset.
Ascolti in crescita per La Promessa
Il cambio di programmazione arriva in un momento particolarmente positivo per la soap spagnola. Gli appuntamenti trasmessi in prima serata hanno infatti registrato risultati molto soddisfacenti, arrivando a sfiorare il 9% di share e confermando il forte interesse del pubblico italiano.
Numeri che testimoniano il crescente successo della serie, diventata uno dei titoli più seguiti della programmazione di Rete 4. Nonostante la pausa prevista per sabato 1° agosto, i fan potranno comunque continuare a seguire le vicende dei protagonisti nell'appuntamento quotidiano del preserale, in attesa del ritorno della soap anche nella fascia serale.