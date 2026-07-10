Cambio di programmazione per La Promessa su Rete 4. Con l'arrivo della stagione autunnale, la celebre soap opera spagnola non dovrebbe più trovare spazio nella fascia di prima serata del sabato, proseguendo invece esclusivamente con gli appuntamenti quotidiani nel daytime preserale.

Una scelta che rientra nella strategia editoriale di Mediaset in vista della nuova stagione televisiva e che punta a evitare una sfida diretta con i programmi di punta del sabato sera di Canale 5.

La Promessa lascia il prime time del sabato sera

Per il momento, nei palinsesti autunnali di Rete 4, La Promessa non è prevista nella programmazione serale del sabato.

La soap continuerà regolarmente ad andare in onda tutti i giorni nella tradizionale fascia del preserale, dove negli ultimi mesi ha consolidato un pubblico fedele.

La decisione consentirà alla rete di evitare una concorrenza interna con Canale 5, che da settembre lancerà la nuova edizione di Tu si que vales, uno dei programmi più seguiti della stagione televisiva firmata da Maria De Filippi.

L'obiettivo è concentrare l'offerta Mediaset, evitando di dividere il pubblico tra due prodotti della stessa azienda nella serata tradizionalmente più competitiva della settimana.

Gli ascolti di La Promessa in prima serata: il bilancio Auditel

Le puntate speciali di La Promessa trasmesse in prime time su Rete 4 hanno ottenuto risultati complessivamente positivi, pur senza raggiungere i numeri delle principali reti generaliste.

Nel corso delle varie collocazioni serali, la soap ha registrato ascolti generalmente compresi tra 700 mila e 900 mila telespettatori, con uno share oscillante tra il 4% e il 5,5%, confermando una buona tenuta per la rete.

Tra i risultati migliori si segnalano diverse puntate capaci di superare la soglia degli 850 mila spettatori, arrivando a sfiorare o superare il 5% di share, dati che hanno permesso a Rete 4 di mantenere performance superiori alla propria media di prima serata in diverse occasioni.

Pur trattandosi di ascolti soddisfacenti per la rete diretta da Mediaset, i risultati non sono stati tali da giustificare una presenza stabile nel sabato sera autunnale, fascia che vedrà il ritorno di una concorrenza particolarmente forte.

La soap continuerà nel daytime di Rete 4

Per gli appassionati della serie non cambierà invece l'appuntamento quotidiano. La Promessa continuerà a essere trasmessa ogni giorno nella fascia preserale di Rete 4, dove rappresenta uno dei titoli più seguiti del palinsesto pomeridiano della rete.

La soap continuerà quindi ad accompagnare il pubblico con le vicende ambientate nel palazzo dei marchesi di Luján, mantenendo la sua collocazione abituale e rinunciando, almeno per il momento, agli appuntamenti speciali in prima serata.

La scelta consentirà a Mediaset di valorizzare il prodotto nella fascia oraria in cui ottiene maggiore continuità di ascolti, mentre il sabato sera resterà focalizzato sui grandi show di intrattenimento di Canale 5, a partire dalla nuova stagione di Tu si que vales.