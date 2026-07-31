Catalina tornerà a La Promessa? Non c'è una risposta certa a riguardo, ma non si esclude un ritorno della donna quando Leocadia non costituirà più un pericolo.

Le anticipazioni tv rivelano che nella quinta stagione in Spagna non c'è ancora traccia di Catalina, ma Leocadia è stata già incastrata da Pia. Quest'ultima ha scoperto che è stata lei a eliminare Jana e quindi la sua libertà ha i giorni contati.

Il disperato addio di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina sarà costretta ad andare via dal palazzo, lasciando Adriano e la famiglia nel più totale sconforto.

Tutto questo succederà a causa di Leocadia che ancora una volta tramerà alle spalle dei De Lujan. Si scoprirà, infatti, che dietro Valladares c'è proprio lei e il suo scopo è sbarazzarsi di Catalina. La figlia di Alonso, quindi, lascerà il palazzo disperata, ma tutti penseranno che sia stata una sua decisione. C'è speranza di un ritorno? Non ci sono informazioni ufficiali a riguardo, ma visto che il personaggio è stato allontanato ma è ancora in vita, tutto può ancora succedere. In Spagna è ancora in onda la quinta stagione e i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Facendo un salto nel futuro è possibile sapere che Adriano vivrà una passione travolgente con Martina e il loro legame ogni giorno si farà più serio.

Potrebbe essere proprio questo il momento giusto per un ritorno di Catalina?

Al suo ritorno Catalina troverebbe tutto cambiato

Nelle puntate de La Promessa in onda in Spagna, Adriano è Martina hanno passato la loro prima notte d'amore. La relazione tra i due è ancora segreta, anche perché Martina è fidanzata ufficialmente con Jacobo. Catalina continua a non dare alcuna notizia di sé e questo perché Valladares è stato molto chiaro: se dovesse tornare i suoi figli morirebbero. Visto che dietro tutto c'è Leocadia, però, non si esclude un colpo di scena quando la donna dovrà pagare per i suoi reati. Pia, infatti, ha già la certezza che Leocadia ha ucciso Jana e sta aspettando solo le nozze di Curro per denunciare tutto. Se Leocadia finirà in prigione non sarà più un pericolo e Catalina potrebbe tornare dalla sua famiglia, anche se troverà tutto completamente stravolto.