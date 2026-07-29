La Promessa andrà in onda di sabato anche il 1° agosto in prima serata, l'appuntamento non si ferma con il mese di luglio: è l'ultimo aggiornamento dei programmi Mediaset che inizialmente prevedevano la messa in onda di un film.

Le anticipazioni rivelano che le partenze di Catalina e Pia saranno al centro delle trame. Inizierà un nuovo capitolo con Angela e Curro che lotteranno contro Lorenzo per il loro amore.

La Promessa ancora in onda in prima serata

Il sabato sera sarà all'insegna de La Promessa anche ad agosto: il 1° giorno del mese, infatti, è prevista la messa in onda della soap spagnola.

Un dietrofront che piacerà a molti fan che non avevano preso bene la notizia della sospensione a fine luglio. In un primo momento, infatti, Mediaset aveva annunciato la programmazione di un film il sabato sera, "Due settimane per innamorarsi". Dagli ultimi aggiornamenti, però, si evince che l'appuntamento con La Promessa si prolunga nonostante le vacanze estive di molti. Le trame sono in un momento clou e le vite di molti protagonisti stanno per cambiare, a partire da Catalina. Dopo le minacce del Barone di Valladares che le ha fatto trovare due armi nelle culle dei bambini, la donna sarà costretta a partire per sempre. L'uscita di scena del personaggio di Catalina segna una nuova pagina a La Promessa che non avrà più l'unica battagliera della famiglia Lujan.

Ci saranno novità anche per Manuel che avvierà la nuova impresa ma inizierà a nutrire forti dubbi su Enora, promessa sposa di Toño.

Curro e Angela: inizia la guerra contro Lorenzo

Le prossime puntate de La Promessa prevedono diverse partenze. Oltre all'addio di Catalina, infatti, anche Pia lascerà il palazzo, costretta da Cristobal. La donna dovrà separarsi a malincuore da Ricardo e dal suo amato figlio Dieguito. La vera protagonista, però, sarà Angela che scoprirà di dover sposare Lorenzo contro la sua volontà. Queste nozze saranno al centro delle trame per diverse settimane, con Curro che lotterà con tutte le sue forze per il suo grande amore. Lorenzo non avrà nessuna intenzione di arrendersi e si dimostrerà pronto a tutto pur di rendere infelice il valletto. Leocadia, per la prima volta, vivrà una durissima sconfitta perché non riuscirà a trovare un modo per incastrare il Capitano.