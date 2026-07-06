Nel corso degli episodi iberici de La Promessa in programma attualmente su La1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Maria Fernandez darà a sua figlia il nome di Jana. Petra Arcos, invece, dimostrerà di nascondere un segreto legato a sua sorella Tomasa.

Maria chiama sua figlia col nome di Jana

Maria farà ritorno a La Promessa insieme alla figlia dopo il difficile parto. La donna potrà contare sull'aiuto di Carlo e Padre Samuel, due figure che hanno avuto un ruolo fondamentale durante tutta la gravidanza. Il prelato vivrà un momento molto particolare in seguito all'arrivo della bambina.

L'uomo confesserà che la neonata ha risvegliato in lui la tristezza di non aver potuto formare una famiglia tutta sua. Anche Manuel andrà a visitare la nuova arrivata, rassicurando Maria che non deve chiamarla Jana se non lo desidera. La serenità, però, durerà poco quando Pia informerà Maria che la neonata presenta un problema di salute che richiede grande attenzione, gettando nuovamente tutti nell'angoscia.

Petra non ha più rapporti con la sorella Tomaso da tempo

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Petra sarà protagonista di una storyline ricca di mistero. L'imminente visita del duca di Buenaventura porterà al centro dell'attenzione il difficile rapporto della governante con la sorella Tomasa, dalla quale è lontana da diverso tempo.

Petra cercherà di depistare i sospetti, sopratutto quando apparirà sollevata dopo aver scoperto che la sorella non accompagnerà il nobile durante la sua visita alla tenuta de Lujan.

Intanto Jacobo sarà raggiunto da un telegramma con la notizia di un incidente che ha coinvolto la madre e il fratello. Il giovane temerà per le sorti della sua famiglia anche se suo padre proverà a rassicurarlo minimizzando l'accaduto. Infine Pia continuerà a vivere col pesante segreto legato alla morte di Jana.

Enora ha spronato Manuel a fare pace con Alonso nelle puntate italiane de La Promessa

Nel frattempo, nelle puntate italiane de La Promessa andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, l'arresto di Lorenzo ha cambiato gli equilibri all'interno della tenuta.

Curro e Angela hanno iniziato a vivere il loro amore alla luce del sole. Martina e Catalina, invece, hanno continuato a litigare come Manuel con suo padre Alonso a causa di Leocadia. L'erede del marchesato ha voluto che il genitore fosse più coraggioso, volendo che prendesse nuovamente le redini della tenuta. Pia, intanto, è stata sorpresa nello studio di Cristobal da Petra, che le ha promesso di proteggerla in cambio del suo segreto. Infine Enora ha spronato Manuel a fare pace con suo padre mentre Martina ha dimostrato di non sopportare più la tensione venutasi a creare in famiglia.