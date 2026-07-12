Le anticipazioni delle puntate spagnole de La Promessa in programma attualmente su La 1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Tomasa farà il suo arrivo alla tenuta come domestica di Maximo. La donna dimostrerà di non voler avere rapporti con sua sorella Petra. La figlia di Maria, invece, rischierà di morire a causa di un grave problema di salute sopraggiunto dopo il parto.

Tomasa ribadisce la sua volontà di non vedere Petra

Il medico informerà Maria che la sua bambina ha un problema di salute. La domestica e Carlo riceveranno il sostegno di tutti i membri della tenuta.

Martina, invece, cercherà di sostenere Jacobo, che sarà molto preoccupato per l'incidente in cui sono rimasti coinvolti sua madre e suo fratello. La donna si proporrà di accompagnare il ragazzo a far visita alla sua famiglia.

Nel frattempo, Maximo de Buenaventura farà il suo arrivo a La Promessa accompagnato dal suo staff personale: il suo valletto Julio e Tomasa, la sua cameriera di fiducia. Due nuovi servi che mostreranno un atteggiamento gelido che genererà attrito immediato con il personale della tenuta. Julio e Tomasa criticheranno duramente ogni angolo del palazzo. La donna ribadirà il suo assoluto rifiuto di vedere sua sorella Petra.

Le condizioni di salute della figlia di Maria peggiorano

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che le condizioni di salute della figlia di María peggioreranno. La piccola Jana presenterà un forte aumento della febbre, che costringerà il medico ad essere chiamato. La diagnosi sarà più grave del previsto: la neonata presenterà una grave infezione e potrebbe morire per mancanza di igiene nel parto.

Cristobal ha chiesto a Pia e Ricardo di abbandonare la tenuta

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda ad inizio luglio in Italia, il ritorno di Lorenzo ha sconvolto Curro e Angela che sognavano di fuggire insieme. Il barone di Valladares, invece, ha rifiutato un accordo nonostante Martina e Catalina gli avessero chiesto scusa.

Manuel è apparso ancora indeciso sul futuro della sua azienda mentre Cristobal ha messo Pia e Ricardo di fronte ad una scelta difficile dopo aver scoperto che hanno una storia extraconiugale all'interno della tenuta. Il maggiordomo capo ha chiesto ad uno dei due di abbandonare per sempre il posto di lavoro. Pia e Ricardo hanno detto a Cristobal che avrebbero rinunciato al loro amore pur di rimanere a lavorare alla tenuta vicini a Diego e Santos.

Lorenzo, intanto, è apparso intenzionato di sapere cosa stessero confabulando Angela e Curro. Enora, invece, ha chiesto aiuto a Candela per convincere Simona a passare del tempo con Tono.