Le trame delle puntate spagnole de La Promessa rivelano che Margarita metterà alle strette Lorenzo durante un dialogo concitato alla tenuta. La donna informerà il capitano de La Mata di aver scoperto che ha un figlio segreto e di aver intenzione di rendere pubblico il segreto se non rinuncerà a sposare Angela.

La Promessa anticipazioni: Margarita informa Lorenzo di sapere il suo segreto

Margherita fingerà d'interessarsi allo stato di salute di Lorenzo dopo aver accusato un malessere. La donna userà tale preteso per iniziare una conversazione con l'uomo.

Durante il dialogo, la madre di Martina chiederà al capitano de La Mata di rinunciare a convolare a nozze con Angela: "Non puoi celebrare quel matrimonio. Se non rinunci a sposarti, sarò costretta a rivelare a tutti il ​​tuo segreto". Le parole faranno ridere il capitano, il quale le chiederà di quale mistero sta parlando. Margarita apparirà molto sicura di quanto detto, tanto da continuare il suo discorso: "Come reagirà l'alta società quando scoprirà che Lorenzo, capitano del glorioso esercito spagnolo, non solo ha fatto da padre al figlio illegittimo del marchese de Lujan, ma ha anche lui un figlio segreto?". Le parole colpiranno l'uomo e porteranno la madre di Martina a continuare: "Un figlio che hai nascosto per tutta la vita."

Margarita dice a Lorenzo che suo figlio si chiama Benito e vive a Granada

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Lorenzo chiederà a Margarita le prove di quello che ha detto.

La donna per nulla intimorita replicherà di sapere che suo figlio Benito Melendez vive a Granada e che paga ogni anno 1000 euro alla madre per tenere la bocca cucita sul segreto. La madre di Martina aggiungerà che Ayla l'ha aiutata a metterla sulle tracce del ragazzo. Il capitano de La Mata andrà su tutte le furie, temendo che la sua paternità venga scoperta ma la donna cercherà di rassicurarlo: "Non deve succedere nulla, il tuo segreto può continuare ad esserlo, ma tu devi fare un po' la tua parte ovvero rinunciare alle nozze con Angela".

Curro ha rischiato gravi conseguenze nelle ultime puntate de La Promessa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine luglio in televisione, Curro ha rischiato gravi conseguenze pur di rivedere Angela.

Il capitano de La Mata ha sorvegliato ogni mossa della ragazza dopo aver ottenuto da Leocadia il permesso a sposarla. Pia è riuscita ad ingannare Lorenzo, evitando che se la prendesse con l'ex figliastro. La domestica ha fatto credere all'uomo di essere stata lei a far visita ad Angela in camera. Tono, invece, è apparso innamoratissimo di Enora, tanto da volerla sposare. La ragazza ha preso tempo, mandando il giovane nel panico.