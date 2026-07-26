Leocadia sorprenderà il bacio tra Angela e Curro nella puntata de La Promessa di mercoledì 29 luglio: questo segnerà la fine dei loro sogni.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo insinuerà in Leocadia il dubbio di una storia d'amore tra sua figlia e Curro. La donna terrà d'occhio Angela e quando appurerà che il Capitano diceva la verità non perderà più tempo. Leocadia si preparerà ad annunciare a tutti il fidanzamento di sua figlia con Lorenzo. Angela e Curro, intanto, progetteranno la fuga, ignari di quanto ha appreso la signora De Figueroa.

Un sogno irrealizzabile a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che la libertà di Angela avrà i giorni contati. La ragazza si è appena ripresa dal sequestro, ma Leocadia ha chiesto al medico di prolungare la sua convalescenza. La donna ha uno scopo ben preciso: prendere tempo nella speranza di trovare un appiglio per incastrare Lorenzo. Quest'ultimo, nei prossimi giorni, proseguirà con la sua richiesta di nozze a Leocadia e sarà sempre più insistente. L'uomo capirà il gioco della madre di Angela e la metterà alle strette: se non sarà lei ad annunciare il fidanzamento lo farà lui. Per mettere ancora più pressioni a Leocadia, Lorenzo le spiegherà che avere lui come genero sarà sempre meglio che accettare che sua figlia sposi Curro.

Leocadia sarà sorpresa dalle parole del Capitano che le rivelerà di aver scoperto che tra Angela e il valletto c'è una relazione d'amore.

L'incubo di Leocadia e la fine per Angela

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 29 luglio, Leocadia terrà d'occhio sua figlia e scoprirà che Lorenzo aveva ragione. La donna osserverà di nascosto l'incontro tra Angela e Curro e, oltre a vederli baciarsi, sentirà che presto scapperanno in Svizzera. La rabbia prenderà il sopravvento: Leocadia non potrà permettere che sua figlia sposi un valletto. La donna stringerà i pugni e andrà via, pronta ad allearsi con Lorenzo. Angela e Curro, ignari di tutto, sentiranno un rumore sospetto, ma quando andranno a controllare non troveranno nessuno nel corridoio. Leocadia si preparerà ad annunciare a tutti le prossime nozze tra Angela e il Capitano e Lorenzo griderà vittoria.