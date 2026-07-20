Le trame delle puntate settimanali de La Promessa che il pubblico avrà in modo di vedere da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto in prima visione su Rete 4 raccontano che Catalina penserà di lasciare la tenuta a causa del barone di Valladares. Manuel, invece, prenderà le parti di Ricardo e Pia col dispotico Cristobal, il nuovo maggiordomo capo interpretato dall'attore Fernando Coronado.

Catalina vuole scappare da La Promessa

Catalina avrà intenzione di abbandonare La Promessa dopo aver ricevuto delle minacce da parte del barone di Valladares. La sorella di Manuel informerà Adriano della sua decisione per evitare ripercussioni sulla vita dei suoi figli.

Tono, invece, chiederà ad Enora di diventare sua moglie. La notizia farà in breve tempo il giro di tutta la tenuta. Ma la donna prenderà del tempo prima di dare una risposta definitiva al suo amato mentre tra lo staff crescerà l'entusiasmo per l'imminente festa.

Leocadia, intanto, assisterà di nascosto ad una scena che sembrerà confermare i suoi sospetti. La darklady vedrà Angela e Curro teneramente abbracciati dove si prometteranno di lasciare la tenuta insieme. La donna, a questo punto, deciderà di piegarsi al ricatto del capitano de La Mata. Leocadia accetterà di cedere la mano della figlia a Lorenzo pur di allontanarla da Curro.

Manuel prende le difese di Pia e Ricardo con Cristobal

Le anticipazioni settimanali de La Promessa raccontano che Manuel scoprirà che Cristobal ha intenzione di mandare via Pia e Ricardo a causa della loro relazione extraconiugale.

L'erede del marchesato cercherà di convincere il maggiordomo capo a dare una seconda chance ai due. Infine, Vera si recherà da Lope, il quale si dimostrerà molto freddo nei suoi confronti. La relazione tra i due apparirà sempre più in crisi a causa delle diverse vedute sulla famiglia di lei.

Curro ha voluto informare Burdina dei suoi sospetti su Lorenzo

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa che sono andati in onda a metà luglio sui teleschermi italiani, Maria ha fatto ritorno alla tenuta stordita dai postumi di una sbornia. Padre Samuel e Teresa hanno aiutato la ragazza a tornare nella sua stanza. Curro, invece, ha continuato le sue ricerche per ritrovare Angela, che ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere andata in paese.

L'ex baronetto è apparso intenzionato a contattare il sergente Burdina per dirgli di avere qualche sospetto su Lorenzo in merito alla scomparsa della ragazza. Leocadia, invece, è apparsa arrabbiata col capitano per non aver ancora liberato sua figlia. Infine Martina ha ricevuto l'invito da parte della fondazione della Milagrosa per essere la dama de la Virgen.