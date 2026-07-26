Le anticipazioni spagnole de La Promessa, relative alle puntate che arriveranno prossimamente su Rete 4, aprono una fase narrativa dominata da passioni improvvise, segreti familiari e tensioni che attraversano ogni livello del palazzo. La settimana che si prepara a raggiungere il pubblico italiano è segnata da un intreccio di emozioni che coinvolge Manuel e Julieta, Angela e Máximo, la servitù e i membri della famiglia Luján, creando un mosaico di eventi che non concede tregua. Ogni personaggio si trova costretto a fare i conti con verità che non possono più essere ignorate, mentre la vita quotidiana del palazzo si trasforma in un campo di battaglia emotivo.

Manuel e Julieta travolti dalla passione e il conflitto con Ciro

Manuel e Julieta vivono un momento che segna una svolta definitiva nella loro storia. Il primo bacio, nato da un sentimento trattenuto troppo a lungo, apre la strada a una notte che li avvicina in modo irreversibile. La loro complicità cresce mentre lavorano al manuale dei problemi suggerito da Ciro, che però usa il progetto come pretesto per insinuarsi nella loro fiducia. Il giovane finge collaborazione, ma dietro la sua apparente disponibilità si nasconde un piano che punta a manipolare entrambi. La richiesta di un pagamento per il manuale diventa il punto di rottura: Manuel rifiuta con fermezza, Julieta prova a mediare, ma la reazione di Ciro si fa sempre più aggressiva.

Il suo rimprovero per la cena a cui la ragazza ha partecipato senza il suo consenso rivela un lato autoritario che mette in allarme tutto il palazzo. Quando Julieta tenta di intervenire per calmare la situazione, Ciro arriva a un passo da un gesto violento che segna il definitivo deterioramento del rapporto.

Angela scopre la verità su Máximo e la servitù precipita nel caos

Angela affronta la rivelazione più dolorosa della sua vita: Máximo è suo padre. La scoperta arriva nel peggiore dei modi, mentre il duca confessa a Leocadia il piano di portarla via per sottrarla alla sua influenza. La giovane, nascosta dietro la porta, ascolta ogni parola e vede crollare tutte le certezze che aveva costruito.

Curro tenta di sostenerla, ma la tensione tra Leocadia e Máximo cresce fino a diventare ingestibile. Intanto, Angela fa perdere le sue tracce, scomparendo nel nulla. Nel frattempo, nei quartieri della servitù esplode una guerra di nervi. Tomasa impone la sua autorità con durezza, Petra subisce uno schiaffo che la lascia umiliata e incapace di reagire, mentre i cuochi continuano a tormentare Julio con le verdure che lui detesta. Cristóbal sorprende tutti approvando le loro bravate, alimentando un clima di ostilità che si diffonde ovunque. María annuncia il nome della figlia, Jana, mentre Carlo osserva con crescente inquietudine il bacio tra lei e Samuel, incapace di accettare ciò che ha visto. La nascita della bambina porta un momento di gioia, ma non basta a placare le tensioni che attraversano il palazzo.